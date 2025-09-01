Už DNES večer sledujte oblohu: Pripravte sa na nezabudnuteľné vesmírne divadlo!

BRATISLAVA - Polárna žiara, ktorá sa obyčajne ukazuje len pri polárnom kruhu, môže tentoraz oslniť aj Slovákov. V noci z pondelka na utorok by sa na oblohe mohlo objaviť farebné svetelné divadlo. Za neobyčajný úkaz stojí silná geomagnetická búrka spôsobená erupciou na Slnku. Pri priaznivých podmienkach nás čaká nezabudnuteľný pohľad, ktorý si budete chcieť zaznamenať.
Už dnes večer sa obloha nad Slovenskom môže zmeniť na fascinujúce svetelné divadlo. Podľa portálu iMeteo, ktorý čerpá údaje zo SpaceWeather, všetko odštartovala silná slnečná erupcia zo 30. augusta 2025 zo škvrny AR4199. Erupcia uvoľnila obrovský oblak nabitých častíc – výron koronálnej hmoty (CME) – ktorý putuje smerom k Zemi. Očakáva sa, že ho zasiahne v pondelok večer a môže spôsobiť geomagnetickú búrku triedy G2 až G4, ktorá posunie polárnu žiaru výrazne na juh od polárnych oblastí.
Ako vzniká polárna žiara?
Polárna žiara vzniká, keď častice zo Slnka narazia na magnetické pole Zeme a časť z nich sa zvedie do horných vrstiev atmosféry, kde sa stretne s molekulami kyslíka a dusíka. Výsledkom sú nádherné svetelné závoje v zelených, červených či fialových odtieňoch. Vedci sledujú túto aktivitu pomocou družíc ACE a SOHO, ktoré dokážu zachytiť nárast slnečného vetra ešte pred jeho príchodom k Zemi, a pozemské merania magnetometrov potom potvrdia, že búrka ovplyvňuje naše magnetické pole.
Niekoľko tipov, aby ste si divadlo na oblohe užili naplno
Ak chcete maximalizovať šance na sledovanie polárnej žiary, vyberte si tmavé miesto mimo mestského svetelného smogu – ideálne je kopec, lúka alebo pole. Sledujte severný horizont, pretože v našich zemepisných šírkach sa žiara zvyčajne objavuje práve tam. Fotoaparát alebo mobil s funkciou dlhšej expozície dokáže zachytiť aj jemné svetelné odlesky, ktoré voľným okom nie sú vždy viditeľné. Nezabudnite na trpezlivosť – polárna žiara je dynamický jav a môže sa objaviť náhle alebo len na krátky okamih.
Hoci predpovede nikdy nie sú stopercentne isté, tentoraz sa všetky podmienky zdajú byť priaznivé. Ak bude obloha jasná, milovníci prírodných úkazov majú pred sebou unikátnu príležitosť, ktorá sa môže zopakovať až o niekoľko rokov.