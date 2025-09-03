Počasie opäť prekvapí: V TÝCHTO okresoch hrozia búrky, miestami i povodne

(Zdroj: TASR/Stephan Schulz/dpa-Zentralbild/dpa)
BRATISLAVA - Na väčšine stredného a východného Slovenska platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami. V niektorých okresoch sú zároveň vydané hydrologické výstrahy pred povodňami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.
Búrky sa môžu od rána vyskytovať v celom Prešovskom a Košickom kraji, rovnako vo väčšine Žilinského a Banskobystrického. Podľa meteorológov ich môže sprevádzať lejak s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, nárazy vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a krúpy. Výstraha pred povodňou z trvalého dažďa je vydaná pre okres Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. V okresoch Sabinov a Stará Ľubovňa platí výstraha pred prívalovou povodňou.
(Zdroj: shmu.sk)