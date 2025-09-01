Pondelok1. september 2025, meniny má Drahoslava, zajtra Linda, Rebeka

Modelka investovala pol milióna do plastík: TERAZ má problémy! Úrady odmietli uveriť, že je tou istou osobou

Janaina Prazeresová
Janaina Prazeresová (Zdroj: Instagram/janaina3)
USA - Modelka a influencerka Janaina Prazeresová (35), ktorá bola kedysi korunovaná titulom Dokonalá žena Playboya, sa ocitla v nepríjemnej situácii. Po tom, ako investovala vyše pol milióna libier do plastických operácií, jej úrady nechceli uznať starú fotografiu na vodičskom preukaze.

Janaina, ktorá podstúpila viac ako 20 zákrokov, priznala, že na úrade jej pôvodnú identitu spochybnili. Keď prišla obnoviť vodičský preukaz, pracovníkom sa nezdalo, že by žena pred nimi bola tá istá osoba zo snímky, ktorá vznikla, keď mala 18 rokov.

„Zobrali ma bokom a opakovane sa pýtali, či som naozaj tá istá osoba. Musela som predložiť ďalšie doklady a vysvetliť, že som absolvovala množstvo plastických operácií,“ opísala Janaina pre portál Need To Know.

Prvú operáciu absolvovala už v 19 rokoch

Nakoniec jej museli nanovo zhotoviť všetky biometrické údaje – vrátane odtlačkov prstov, podpisu a novej fotografie – až potom jej doklad obnovili. „Bola som nervózna, mala som dokonca obavy, že mi preukaz nepredĺžia. Ale zároveň chápem, že rozdiel medzi fotkou 18-ročnej dievčiny a mnou dnes je priepastný,“ priznala.

Musela vyhľadať psychologickú pomoc

Prvú operáciu, zväčšenie pŕs, absolvovala už v 19 rokoch. Odvtedy má za sebou dve rinoplastiky, tri výmeny implantátov, liposukcie, tvárovú a gluteálnu bioplastiku, botox, výplne pier, aplikáciu včelieho jedu či intímne zákroky na spevnenie pokožky.

„Ľudia mi vyčítajú, že trpím telesnou dysmorfiou, ale nie je to pravda. Nikdy som nič nerobila zo zdravotných dôvodov, ale preto, že som chcela vyzerať krajšie. Pre mňa je prirodzené hľadať najlepšiu verziu svojho tela,“ vysvetlila. Hoci priznáva, že jej premena bola „radikálna“ a v niektorých momentoch musela vyhľadať psychologickú pomoc, svoje rozhodnutia neľutuje. „Každý zákrok je súčasťou toho, kým som sa stala. Dnes som spokojná a šťastná,“ dodala.

