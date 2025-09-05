Pripravte sa: V TOMTO kraji sa môžu večer vyskytnúť búrky

(Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - V niektorých okresoch Banskobystrického kraja sa môžu v piatok večer vyskytnúť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí do 22.00 h.
Výstraha pred búrkami platí pre okresy Detva, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Zvolen. „Intenzita sprievodných javov je v danom ročnom období a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ upozornil SHMÚ.
(Zdroj: shmu.sk)