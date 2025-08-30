Dráma pri bazéne: Turistka na Tenerife slovne napadla dovolenkárov! Všetko pre ukradnuté ležadlo

TENERIFE - Letné bitky o ležadlá pri bazénoch v turistických rezortoch neutíchajú ani na konci sezóny. Na Tenerife zachytili divokú scénu, keď žena kričala na dovolenkárov a obviňovala ich z obsadenia jej ležadla. Incident upozorňuje na rastúci problém s rezervovaním miest na ležanie ešte pred otvorením bazénov a vyvoláva otázky o pravidlách a etike správania na dovolenke.
Aj keď sa leto už takmer končí, vojny o ležadlá pri bazénoch zjavne neutíchajú. Dôkazom je nedávny incident, ktorý sa odohral v Tenerife, informuje magazín The Sun. Na videu šíriacom sa na sociálnych sieťach vidieť ženu v červenom tričku a tmavých šortkách, ako nahnevane berie svoju tašku a konfrontuje skupinu turistov, ktorí jej údajne zabrali miesto. Následne obchádza bazén a ďalej kričí na iného dovolenkára, ktorý si pláva.
Klasika na letných dovolenkách?
Bitky o ležadlá sú bežným problémom dovolenkových rezortov, kde turisti používajú rôzne taktiky, aby si zaistili najlepšie miesta pri bazéne. Jednou z metód je vstávať na úsvite a položiť na ležadlo uterák, čím si ho rezervujú. Hostka Louise Smithová bola šokovaná, keď v máji v hoteli, kde sa kedysi natáčal ikonický seriál ITV Benidorm, videla turistov stáť v rade už o 7:30 ráno ešte pred príchodom personálu, aby si uchmatli svoje obľúbené miesto. Bizarne pôsobiacu scénu natočila z balkóna. „Myslím, že je to smiešne. Idete na dovolenku, aby ste si oddýchli, nie aby ste vstávali skoro ráno a naháňali sa za ležadlom,“ povedala pre Luxury Travel Daily.
Novodobé rezervovanie ležadiel nepozná hraníc
Medzitým označili v Playa de la Américas niektorých turistov za „nešťastníkov“, keď postávali pri bazéne ešte predtým, ako boli ležadlá vôbec rozložené. Na TikToku sa vo februári objavil príspevok od používateľa @holidaybestbits, na ktorom dovolenkári s taškami v rukách čakajú pri bazéne, kým dá personál povolenie. Jeden z nich dokonca rozložil tri uteráky na zem tam, kde mali byť neskôr položené ležadlá. „Už je to tak ďaleko, že si rezervujete miesto na ležadlo tým, že sa postavíte tam, kde ho chcete mať,“ uviedol autor príspevku. „Rezervovanie je povýšené na úplne novú úroveň.“
Podobná situácia nastala aj v Egypte. TikTokerka @themrsmayofficial prezradila, že musela vstávať už o 6:30, aby si zaistila dobré ležadlo. Na dovolenke bola so svojimi tromi deťmi a natočila svoje ranné trápenie, ako si musela nastaviť budík, aby si uchmatla miesto. Keď však prišla k bazénu, tak zistila, že ostatní hostia si už rozložili uteráky v prvom rade. Po frustrujúcom hľadaní jej neostalo nič iné, len sa uspokojiť s miestom vzadu. Povedala: „Dosť ma štve, že sa toto deje a v niektorých hoteloch uteráky personál jednoducho odstráni. A ja som vo veľkom pokušení, aby som to urobila.“