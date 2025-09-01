Pondelok1. september 2025, meniny má Drahoslava, zajtra Linda, Rebeka

PRELOM vo vede: Nosorožce zachraňujú náhradným materstvom, šanca pre takmer vyhynutý druh!

DVOR KRÁLOVÉ NAD LABEM - Medzinárodný vedecký tím BioRescue začal v Keni vkladať umelo vytvorené embryá takmer vyhynutých severných bielych nosorožcov do náhradných matiek. Doterajšie tri pokusy zatiaľ graviditu náhradných matiek, ktorými sú samice južného bieleho nosorožca, nepriniesli. Tento rok vedci vytvorili ďalšie tri embryá nosorožcov bielych severných, od začiatku projektu v roku 2019 ich vytvorili 38. Informoval o tom hovorca zoo Dvor Králové Michal Šťastný. Dvorská zoo je súčasťou konzorcia BioRescue, ktoré sa usiluje o záchranu nosorožca bieleho severného.

Na svete žijú v Keni v rezervácii Ol Pejeta posledné dve samice severných bielych nosorožcov Fatu a Nájin, v prírode je druh považovaný za vyhynutý. Obe samice patria dvorskej zoo. Embryá vedci vytvorili pomocou vajíčok odobratých od samice Fatu a zmrazeného spermií už uhynutých samcov. Umelá reprodukcia je podľa vedcov spôsobom, akým možno zabezpečiť prežitie vzácneho druhu nosorožca. Fatu ani Nájin už nie sú schopní mláďa priviesť na svet.

K vkladaniu embryí severných bielych nosorožcov do náhradných matiek vedci pristúpili po tom, ako na konci roka 2023 dosiahli prvú graviditu u nosorožca prostredníctvom umelého oplodnenia, a to s embryom nosorožca bieleho južného. Gravidná samica južného bieleho nosorožca síce neskôr uhynula na infekciu súvisiacu so záplavami, no podľa vedcov išlo aj tak o úspešný krok v celom projekte.

Prvý odber vajíčok od Fatu a od jej matky Nájin vedci vykonali v auguste 2019

Po vytvorení skupiny náhradných samíc vedci uskutočnili transfery s využitím severných embryí v júli a v decembri 2024 a tento rok v máji. "Žiadny z týchto prenosov neviedol k dlhodobej gravidite, hoci po decembrovom transfere bol pozorovaný vývoj hlenovitej látky v maternici náhradnej matky. Výsledky následnej analýzy však neboli jednoznačné a prítomnosť DNA severných bielych nosorožcov nepotvrdili," uviedli vedci v dnešnej tlačovej správe.

Prvý odber vajíčok od Fatu a od jej matky Nájin vedci vykonali v auguste 2019. Všetky embryá vznikli z oocytov samice Fatu, ktorá doteraz podstúpila 21 odberov. Posledné tri odbery sa odohrali tento rok. Embryá vytvorili vedci v laboratóriu Avantea v Taliansku a na ďalšie použitie ich uchovávajú zmrazené. Od Nájin vedci prestali vajíčka odoberať v roku 2021. Prenosy severných embryí do samíc príbuzných južných bielych nosorožcov nemali podľa vedcov žiadne negatívne zdravotné dopady na náhradné matky. "To isté platí pre samicu severného bieleho nosorožca Fatu, v ktorej prípade to dokonca vyzerá, že stav jej vaječníkov je opakovanými zákrokmi pozitívne ovplyvnený," uviedli vedci.

Hoci sa zvieratá párili, ani jedna zo samíc prirodzene nezabrehla

Snahy tímu BioRescue o záchranu severného nosorožca zachytáva film Poslední nosorožci: Nová nádej z dielne National Geographic. "Záujemcovia ho môžu od dnešného dňa zhliadnuť na platformách Hulu a Disney+," uviedol Šťastný. Samice Nájin a Fatu previezli zoológovia s dvoma samcami zo Dvora Králové do Kene v roku 2009. Domnievali sa, že africké prostredie bude pre ich reprodukciu vhodnejšie. Hoci sa zvieratá párili, ani jedna zo samíc prirodzene nezabrehla. Samci Suni a Sudán uhynuli v Keni v rokoch 2014 a 2018. O záchranu druhu sa konzorcium BioRescue snaží tiež cestou kmeňových buniek. Súčasťou tímu sú vedci a organizácie z Nemecka, Japonska a Talianska, ochrancovia prírody v Afrike a odborníci z európskych zoo.

