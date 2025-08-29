Piatok29. august 2025, meniny má Nikola, Nikolaj, zajtra Ružena

Dom snov či katastrofa? Tento bungalov pobavil internet: POZRITE, čo na ňom zaujalo ľudí!

WREXHAM - V ponuke realitnej kancelárie v meste Wrexham vo Walese sa objavil bungalov, ktorý okamžite vyvolal diskusiu na sociálnych sieťach. Potenciálnych kupcov však nezaujala samotná stavba, ale kuriózna zvláštnosť, ktorú spozorovali v izbách. Mnohí preto v komentároch nešetrili humorom a vtipnými prirovnaniami. Niektorí sa však pozastavili aj nad cenou nehnuteľností v tejto lokalite.

Vidiecky dom v meste Wrexham za 575 000 libier (665 355 eur) pôsobí na prvý pohľad úplne obyčajne: obývačka s mäkkým kobercom, kuchyňa s ostrovčekom, či vstavané skrine robia z ponuky atraktívnu nehnuteľnosť. Realitný inzerát ju dokonca opisuje ako „výnimočnú, ktorá spája vidiecky šarm so súčasným dizajnom a energetickou úspornosťou“. Výnimočnosť sa však podľa komentárov prejavila najmä umiestnením televízorov, infomruje britský Daily Mail.

Na fotografiách sú totiž vo všetkých izbách umiestnené nezvyčajne vysoko, priamo pod stropom. To vyvolalo živú diskusiu. Niektorí tipujú, že majitelia buď radi relaxujú v polohovateľných kreslách, alebo sú jednoducho veľmi vysokí. Väčšine by však sledovanie obrazoviek v takej výške spôsobilo poriadnu bolesť krku. Video na TikToku, ktoré dom predstavilo prostredníctvom účtu @HousingHorrors, si kladie otázku: „Nie sú tie telky v tomto dome trochu príliš vysoko?“ Účet s viac než 180-tisíc sledovateľmi a ôsmimi miliónmi lajkov, si robí žarty zo zvláštneho umiestnenia a navrhuje majiteľom rôzne alternatívy riešenia od televízora ukrytého v posteli až po zariadenie, ktoré by sa spúšťalo zo stropu.

Patrí dom žirafám? 

„To musí byť byt Petra Croucha“ či „To je čistá bolesť v krku, napísali mnohí. Iní sa pýtali, či tam náhodou nebývajú obri, alebo či dom patrí žirafám. Našli sa však aj takí, ktorí umiestnenie obrazoviek schvaľovali. „Sú tak vysoko preto, aby sa dalo pozerať poležiačky. Netreba to preháňať,“ napísal jeden z nich. Ďalší ho doplnil: „Kúp si dom a daj si telku, kam chceš!“ Niektorí však namiesto televízorov riešili cenu: „Mňa viac šokuje, koľko stojí bývanie vo Wrexhame.

