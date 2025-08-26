Utorok26. august 2025, meniny má Samuel, zajtra Silvia

HOROR na palube lietadla: Muž znásilnil len 15-ročné dievča! Rodič sedel o pár sedadiel ďalej

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
ZÜRICH - Štyridsaťštyriročný indický obchodník znásilnil počas nočného letu z Bombaja do Zürichu 15-ročné dievča sediace vedľa neho. Švajčiarsky súd mu udelil len podmienečný trest odňatia slobody na 18 mesiacov a päťročný zákaz vstupu do krajiny.

Otrasný čin sa stal v marci tohto roka, súd v Bülachu sa prípadom zaoberal až tento týždeň. Páchateľ, ženatý muž, pôvodne cestoval do Belgicka, no po pristátí v Zürichu ho polícia zatkla a umiestnila do väzby, kde zotrval až do súdneho procesu. Dievča cestovalo s jedným z rodičov, ktorý sedel na inom mieste.

Muž sa s dievčaťom, ktoré predtým nepoznal, len tak dal do reči a čakal, kým zaspí. Najprv ju objal okolo ramien a potom začal hladkať po stehne, na čo dievča, ktoré spalo, nereagovalo. Neskôr jej strčil ruku do nohavíc a znásilnil ju prstami, pričom súčasne položil jej ruku na svoj úd. „Proste ma to premohlo,“ priznal muž pred súdom podľa denníka Tagesanzeiger, keď sa ho predseda poroty spýtal, prečo spáchal čin. Páchateľ priznal, že „urobil chybu“ a súhlasil s tým, že dievča s jeho konaním nesúhlasilo.

Dievča nedokázalo nijako reagovať

V lietadle spoločnosti Swiss si nikto nič nevšimol. Dievča bolo údajne v takom šoku, že nedokázalo nijako reagovať. „Útok znášala bez jediného slova alebo pohybu,“ uvádza obžaloba. Počas deväťhodinového letu však nakoniec všetko oznámila personálu, ktorý jej poskytol pomoc a oddelil ju od páchateľa, na ktorého už v Zürichu čakala polícia.

„Ide o tragický incident a berieme ho veľmi vážne,“ povedala hovorkyňa dopravcu Silvie Exer-Kuhnová pre denník Blick. „Náš personál je vyškolený rozpoznať neželané situácie na palube a okamžite konať,“ dodala.

Muž bol po procese prepustený z väzby

Okrem podmienečného trestu a päťročného zákazu vstupu do Švajčiarska musí Ind zaplatiť súdne náklady vo výške 9 000 švajčiarskych frankov (približne 9 400 eur). Po procese bol prepustený z väzby a odovzdaný imigračnému úradu na deportáciu. Verdikt vyvolal prekvapenie svojou miernosťou, hoci súd uznal páchateľa vinným zo znásilnenia a sexuálneho zneužitia dieťaťa. Vo Švajčiarsku je zákonný vek pre pohlavný styk 16 rokov. Súdca trest označil za „skôr nízky“, ale zároveň „takmer primeraný“.

Porota posudzovala čin podľa sprísnených paragrafov pre sexuálne trestné činy. Novela, platná od minulého roka, považuje za znásilnenie už to, ak obeť dáva napadnutiu najavo nesúhlas slovami alebo gestami. Šok sa tiež považuje za odmietnutie, čo bol prípad 15-ročného dievčaťa. Pred novelou švajčiarske súdy za znásilnenie považovali len prípady, keď páchateľ hrozil alebo použil násilie.

