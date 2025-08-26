Nevinná hra sa skončila privolaním hasičov: FOTO Chlapec uviazol hlavou v záchodovom sedadle!

UHERSKÉ HRADIŠTE - V sobotu podvečer zažili obyvatelia Uherského Hradišťa netradičný zásah. Malý chlapec si pri hre nasadil na hlavu detské záchodové sedadlo a nedokázal ho sám dať dole. Jeho mama preto okamžite zavolala hasičov.
Podľa hovorcov Hasičského záchranného zboru Zlínského kraja sa nehoda odohrala v bežnej domácnosti. „Mama sa na chvíľu otočila a keď sa vrátila, zistila, že jej syn má plastovú dosku na hlave, ktorá ho pevne zvierala,“ uviedol hovorca David Martinec. Snažila sa dieťa oslobodiť sama, no nepodarilo sa jej to. Hasiči zasiahli rýchlo a so špeciálnymi nožnicami sedadlo bezpečne rozstrihli. Chlapca vyslobodili do niekoľkých minút a jeho hlava neutrpela žiadne poranenia. Následne ho odovzdali šťastnej mame, informuje web Novinky.cz.
Chlapec mal zo zásahu zážitok
Aby bol zážitok pre chlapca pozitívny, hasiči ho odmenili netradične – posadili ho do kabíny zásahového vozidla, čo dieťa veľmi potešilo. „Úsmev na jeho tvári bol pre nás najlepšou odmenou,“ dodali zasahujúci.
Záchranári upozornili, že hoci podobné nehody nie sú časté, detská zvedavosť dokáže priviesť deti do nečakaných problémov. Rodičom odporúčajú sledovať, aké predmety deti pri hre používajú, aby predišli riziku uviaznutia.