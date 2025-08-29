Šokujúce VIDEO: Trojročné dieťa prišlo do nemocnice s nožom v hlave! Matka priznala desivú pravdu

PEKING - Neuveriteľné zábery obleteli sociálne siete – trojročné dieťa prišlo do nemocnice pokojne kráčajúc za ruku s mamou, pričom mu z hlavy trčala čepeľ noža.
Incident sa odohral pred nemocnicou Dongchuan People’s Hospital v čínskej provincii Jün-nan. Video zachytáva moment, keď dievčatko s nožom zapichnutým tesne nad pravým uchom kráča po boku svojej matky. Obe pôsobia, akoby sa nič zvláštne nedialo, hoci rukoväť ovocného noža jasne trčí z hlavy dieťaťa.
Matka priznala desivú pravdu!
Matka, identifikovaná priezviskom Hu, pôvodne tvrdila, že k nehode došlo pri prezliekaní posteľnej bielizne. Nôž mal podľa nej náhodne vyletieť a zabodnúť sa dieťaťu do hlavy. Neskôr však priznala, že nôž vzala do ruky, aby svoju dcérku, ktorá práve trucovala, „postrašila“. Pri tejto nerozvážnosti došlo k tragickému vpichu, informuje The Sun.
Podľa odborníkov ju zachránila mäkkosť detskej lebky
Hu sa spočiatku pokúsila nôž vytiahnuť sama, no napokon dcéru vzala do nemocnice. Lekári okamžite rozhodli o kraniotómii, pri ktorej neurochirurg bezpečne vybral čepeľ. Stav dievčatka je podľa správ stabilný, no ostáva pod lekárskym dohľadom. Podľa odborníkov jej život zachránila aj mäkkosť detskej lebky, ktorá zabránila fatálnemu poškodeniu mozgu. Lekári zdôraznili, že rozhodnutie matky nevyťahovať nôž bolo správne – neodborný zásah by mohol mať smrteľné následky.
Tak TOTO mu žena nikdy nezabudne: Muž ju nechal na odpočívadle, všimol si to až po HODINE!
Polícia prípad vyšetruje, no predbežne ho vyhodnotila ako nešťastnú náhodu bez kriminálneho úmyslu. Video z Kunmingu, ktoré sa objavilo na sociálnych sieťach 15. augusta, vyvolalo obrovské pobúrenie. Kým časť verejnosti matku ostro kritizuje za nezodpovedné správanie, iní ocenili, že v kritickej chvíli dokázala dieťa zaviesť priamo do nemocnice.