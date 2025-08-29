NEUVERÍTE, čím kŕmia červy v Srbsku: TAJNÁ zbraň proti plastom

BELEHRAD - Srbskí vedci experimentujú s múčnymi červami v snahe naučiť ich rozkladať polystyrén. Vedúca výskumníčka bielohradského inštitútu biológie doktorka Larisa Ilijinová agentúre Reuters povedala, že výskumníci objavili schopnosť múčnych červov tráviť rôzne druhy plastov vrátane polystyrénu.
Polystyrén sa využíva najmä v preprave, izoláciách a v potravinových nádobách. Srbský projekt je podporovaný miestnou vládou, agentúrou OSN pre rozvoj (UNDP) a ďalšími medzinárodnými prispievateľmi. Polystyrén sa podáva ako potrava potomkovi múčnemu (Tenebrio molitor) v larválnom štádiu. Prirodzene larvy tohto druhu snívajú takmer všetko, no na spracovávanie plastov potrebujú byť špeciálne vycvičené. "Máme larvy, ktoré boli špeciálne vyšľachtené na rozkladanie plastov, aby proces rozkladu bol čo najviac efektívny," povedala Ilijinová.
Prelom v recyklácii?
Ilijinová ďalej uviedla, že v črevách týchto lariev žijú baktérie, ktoré rozkladajú plasty na oxid uhličitý a vodu, bez stôp mikroplastov v črevách a výmeškoch lariev. Polystyrén sa v prírode rozkladá 500 rokov. "Toto by bolo jedným z možných riešení problému plastového odpadu v prírode," povedala Ilijinová. Podobné výskumy existujú aj v USA a Afrike.
Srbsko, ktoré dúfa v prijatie do EÚ, recykluje iba 15 percent komunálneho odpadu, čo je ďaleko menej ako 55 percent, čo je cieľ Európska únia. Viac ako 84 percent odpadu končí v Srbsku na jednej z 3000 skládok, ktoré sú často neregulované a plné zmiešaného odpadu. Srbsko sa aj vďaka tomuto výskumu snaží dosiahnuť štandardy stanovené EÚ.
Ďalšie využitie múčnych červov
Inštitút daroval belehradskej spoločnosti Belinda Animals niekoľko kontajnerov s červmi a ona teraz pokračuje v chove týchto tvorov a dúfa, že ďalšie podobné farmy budú nasledovať. "Pri rozkladaní jedného kilogramu polystyrénu červy vytvoria jeden až dva gramy oxidu uhličitého. Spálením rovnakého množstva tohto plastu sa uvoľní viac ako 4000-krát väčšie množstvo CO2," povedal majiteľ Belinda Animals Boris Vasiljev.
Ak sa zvýši počet podobných larvových fariem, Vasiljev vidí ďalšie využitie múčnych červov ako krmiva pre poľnohospodárske zvieratá. Podľa Ilijinovej je toto využitie múčnych červov stále na začiatku, pretože Srbsku chýbajú zákony, ktoré by umožnili používanie a predaj produktov z hmyzu ako krmiva pre zvieratá.