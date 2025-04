Archeológovia sú v šoku: Dôkazy o TEJTO starovekej biblickej bitke! Potvrdzujú to, čo sa píše v Biblii

(Zdroj: X/EmileMarkenzie)

JERUZALEM - Tel Megiddo, historická lokalita v Izraeli, sa stala miestom objavu, ktorý potvrdzuje pravdivosť svätej knihy. Zo zistení archeológov zverejnených v časopise Scandinavian Journal of the Old Testament totiž vyplýva, že hrozivý biblický príbeh o Ježišovom predkovi je skutočný a naozaj sa stal.

V knihe Zjavenie je Armagedon označovaný ako lokalita apokalyptického finálneho stretu medzi dobrom a zlom pred zrodom nového sveta. Mesto, v súčasnosti známe ako Tel Megiddo, je podľa Biblie miestom, kde egyptský faraón Necho II. zabil kráľa Joziáša, Ježišovho predka. Vykopávky totiž odhalili dôkazy o prítomnosti Egypťanov v období kráľa Judského kráľovstva, Joziáša. „Naše nedávne vykopávky v blízkosti administratívnej štvrte Megidda odhalili pozostatky veľkej stavby datovanej do konca 7. storočia pred Kristom. V tejto budove sme našli množstvo surových a slamených keramických nádob dovezených z Egypta, ako aj niekoľko východogréckych nádob. Odhalenie týchto nálezov bolo pre náš tím veľkým prekvapením, pretože sa doteraz v Megide neobjavili,“ uviedol podľa denníka Daily Mail spoluautor novej štúdie Assaf Kleiman z Ben Gurionovej univerzity.

Archeológovia sa domnievajú, že grécke nádoby ponúkajú lákavú stopu. Člen tímu Israel Finkelstein z univerzít v Haife a Tel Avivskej pokračoval: „Grécka keramika zvyčajne predstavuje spojenie so žoldniermi. Z prameňov, ako je Herodotos a asýrsky kráľ Aššurbanipal, vieme, že Gréci z Anatólie slúžili ako žoldnieri v egyptskej armáde. Tento scenár môže súvisieť s biblickou správou o zabití judského kráľa Joziáša faraónom Nechom pri Megide v roku 609 pred n. l.“ Joziáš, známy ako posledný dobrý judský kráľ, je v Biblii opísaný ako náboženský reformátor, ktorý ukončil uctievanie akéhokoľvek boha okrem Jahveho. V Matúšovom evanjeliu je uvedený aj ako Ježišov otcovský predok. Starý zákon poskytuje o jeho smrti rôzne teórie. Finkelstein uviedol: „Biblia opisuje Joziášovu smrť v Megide na dvoch miestach. V Knihe kráľov bol zabitý Nechóom počas stretnutia a v Knihe kroník ho usmrtili v bitke s Egypťanmi.“

Domnieva sa, že nové dôkazy poukazujú skôr na egyptskú posádku, pravdepodobne s gréckymi žoldniermi, v Megide koncom 7. storočia pred Kr. Okrem toho Biblia na dvoch miestach v prorockých dielach, Ezechielovi a Jeremiášovi, uvádza, že do smrti Joziáša boli zapojení západní Anatolci - Lýdovia. Hebrejský názov tohto miesta Har Megiddo, čiže hora Megiddo, sa do gréčtiny prekladá ako Harmagedon, čo viedlo k modernému názvu Armagedon. O tom, prečo bol Joziáš zabitý práve tam, sa doteraz vedú diskusie. Podľa niektorých so svojou armádou zatarasil cestu Nechovi II., ktorý bol so svojimi vojskami na ceste do Sýrie. Iní uvádzajú, že bol predvolaný ako vazal a popravený po tom, čo nezaplatil dostatočný tribút Egyptu. Dokonca existuje aj teória, podľa ktorej je práve Joziášova smrť dôvodom apokalyptickej povesti.