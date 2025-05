Holíte si intímne partie? Dajte si POZOR! Smrteľné ochorenie ohrozuje ženy, prežije iba polovica pacientiek

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Hoci príčina nárastu nie je známa, lekári sa domnievajú, že by to mohlo súvisieť so zvýšeným výskytom bakteriálnych infekcií alebo oslabenou imunitou v dôsledku lockdownov počas pandémie Covid-19. Na demonštráciu nebezpečenstva odborníci opísali tri prípady žien, ktoré sa nakazili touto chorobou v oblasti vulvy, vonkajšej časti ženských pohlavných orgánov. Nekrotizujúca fasciitída podľa britského spravodajského portálu Daily Mail vzniká, keď baktérie preniknú do existujúcej rany a napadnú hlbšie vrstvy kože. Baktérie sa následne rýchlo množia a uvoľňujú toxíny, ktoré ničia tkanivo a odtiaľ pochádza aj prezývka „mäsožravá choroba“. Autori, ktorí svoj článok publikovali v BMJ Case Reports, uviedli, že cieľom ich štúdie je zvýšiť povedomie o tejto život ohrozujúcej chorobe medzi gynekológmi, aby sa predišlo oneskorenému rozpoznaniu a liečbe.

(Zdroj: Getty Images)

Tri pacientky, tri iné osudy

Odborníci vo svojom článku poukazujú na tri individuálne prípady, ktoré majú priblížiť, ako závažne toto ochorenie je. Prvá pacientka si všimla malý pupienok v lonovej oblasti, ktorý lekár mylne považoval za bežnú kožnú infekciu a predpísal jej antibiotiká. O päť dní neskôr sa jej stav zhoršil a ukázalo sa, že infekcia sa rozšírila na pysky ohanbia a spodné brucho. Napriek chirurgickému zásahu pacientka zomrela na sepsu 28 hodín po určení diagnózy. Druhá žena prišla na pohotovosť s trojcentimetrovou hrčkou, ktorá sa ukázala ako absces. Do 12 hodín vrchná časť jej vonkajších pyskov bola „rozožraná". Podstúpila tri operácie na odstránenie odumretého tkaniva a následnú plastickú rekonštrukciu intímnych partií. Tretia pacientka sa po plánovanej hysterektómii vrátila späť do nemocnice s bolesťami a horúčkou. Zistilo sa, že v mieste rezu sa nachádza odumreté tkanivo. Podstúpila operáciu, prežila, ale má pretrvávajúce bolesti a čaká ju ešte ďalšia liečba.

Ak sa objaví horúčka či zmätenosť, vyhľadajte lekára

Profesor Bill Sullivan, mikrobiológ z Indiana University, ktorý sa na štúdii nepodieľal, uviedol, že táto choroba môže vzniknúť kdekoľvek na tele, kde sa nachádza rana. V genitálnej oblasti môže byť vyvolaná napríklad drsným sexom, piercingom, kozmetickými alebo chirurgickými zákrokmi či drobnými poraneniami pri holení. „Nekrotizujúca fasciitída v oblasti vagíny môže byť nebezpečnejšia, lebo je ťažšie ju diagnostikovať včas. Gynekológovia ju často nemajú na diagnostickom radare,“ vysvetlil. Prognóza závisí najmä od rýchlosti diagnózy a okamžitej liečby antibiotikami a chirurgickým odstránením odumretého tkaniva. Podľa predchádzajúcich štúdií v USA prežije len približne polovica žien, ktoré sa nakazia nekrotizujúcou fasciitídou v oblasti vulvy.

(Zdroj: Getty Images)

Počiatočné príznaky ochorenia zahŕňajú intenzívnu bolesť či necitlivosť v okolí poranenia alebo rany, opuch postihnutej oblasti, chrípkové symptómy, ako sú horúčka a únava. Neskôr sa stav môže zhoršiť a objaviť sa môže zvracanie a hnačka, zmätenosť, tmavé fľaky alebo pľuzgiere na koži či už čiernej, fialovej alebo sivej farby.