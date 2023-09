Cestovateľka varuje turistov v Európe pred malou chybou: Je to pasca! Ak ju spravíte, dovolenka vás vyjde poriadne draho

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Cestovateľská blogerka Alaya Hablová varovala turistov, aby si pred cestou verejnou dopravou overili, či splnili jeden krátky, ale dôležitý úkon. Inak sa ich dovolenka v Taliansku či inej európskej destinácii môže poriadne predražiť. Turistom v Európe by hrozila pokuta až 200 eur.

Nenápadný, malý, žltý prístroj pri vstupe do mestskej hromadnej dopravy môže pôsobiť pre neznalých ako pasca na turistov. "Vždy si overte lístky na vlak a autobus v Taliansku. Už som videla niekoľko bezradných turistov, ktorí museli veľa platiť, pretože si zabudli lístok označiť," uviedla Alaya a poukázala pritom na vnútroštátnu autobusovú aj vlakovú dopravu v Taliansku.

Užívatelia jej zároveň pripomenuli, že táto činnosť je celkom bežná aj v iných štátoch Európy. Výnimku v Taliansku tvoria iba lístky zakúpené cez internet. Domáci sa tak stávajú neraz svedkami rozdávania pokút nepozorným turistom. "Naposledy som videla dva páry, ktoré museli zaplatiť veľkú pokutu na ceste vlakom z Milána k jazeru Como, pretože nevedeli, že lístky je potrebné si označiť," upozornila influencerka.

Taliansky prepravca Italia Rail vysvetľuje na svojej webovej stránke, že v prípade nákupu lístka na internete je potrebné si vybrať dátum a čas cesty vopred. V prípade nákupu lístkov osobne na stanici lístok obsahuje iba dátum, ale nie čas, ktorý je potrebné si označiť pred nástupom do vlaku.

Turistický tip od Hablovej ocenili mnohí užívatelia, ktorí už dostali pokutu v iných európskych hlavných mestách ako napríklad Paríž. "Je to pasca na turistu, robia to aj iné mestá. Stalo sa nám to v Paríži, orazili sme si lístky, ale opustili sme určitú zónu. Museli sme zaplatiť pokutu 70 eur," posťažoval sa jeden z komentujúcich. Rovnaký scenár sa podľa iných užívateľov zopakoval aj v nemeckom Mníchove, tam vyjde pokuta na sto eur.