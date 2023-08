Ceny za ležadlá na pláži v Grécku vyrážajú dych: Zaplatili by ste toľkoto za ne? Šialená suma!

(Zdroj: Facebook/Save the Beaches of Naxos NOW!/Louis V Stevenson)

Obyvatelia Parosu vyhlásili vojnu podnikom na pláži po tom, čo mali pocit, že drahé plážové ležadlá si môžu dovoliť len turisti. Na protest proti drahým ležadlám rozmiestneným po pobreží spustili kampaň prezývanú "Hnutie uterákov". K hnutiu sa pridali aj obyvatelia ostrova Naxos. V skupine na Facebooku s názvom Save the Beaches of Naxos NOW! sa zhromaždilo už viac ako 5000 nahnevaných domácich.

(Zdroj: Facebook/Save the Beaches of Naxos NOW!/Kostas Monios)

Turizmus a cestovanie sú kľúčové pre grécku ekonomiku, pričom podľa odhadov centrálnej banky krajiny vlani navštívilo Grécko viac ako 27,8 milióna medzinárodných návštevníkov. Reštaurácie, hotely a bary si môžu prenajať priestory pre zákazníkov, ale platiť 60 eur na deň za slnečník a dve ležadlá je cenovo dostupné len pre turistov, pričom vstup do VIP oblasti stojí až 120 eur na deň, informuje The Sun.

Nie sú to však len rastúce ceny, ktoré domácich nahnevali. Firmy tiež umiestňujú na plážach viac ležadiel a rozprestierajú sa ďalej, než je im povolené v rámci prenajatých oblastí. Nielenže sú teda ležadlá príliš drahé, ale aj plocha, kde môžu dovolenkári zadarmo relaxovať, sa zmenšuje. Vo vyhlásení pre Metro skupina Save Paros Beaches označila majiteľov podnikov za chamtivých a spoločensky nezodpovedných.

(Zdroj: Facebook/Save Paros Beaches/Tamara Mladenovic)

Dlhoročná návštevníčka Parosu Ronit Nesherová, ktorá sa tam natrvalo presťahovala pred štyrmi rokmi, označila situáciu za veľmi smutnú. "Viem, že niektorí ľudia sú veľmi nahnevaní. Nie som v štádiu hnevu. Len sa pýtam, to naozaj? Chcete, aby sa Paros premenil na toto? Bez ohľadu na miestnych obyvateľov a prírodu?" povedala pre ABC. Ďalší obyvateľ, 70-ročný Nicolas Stephanou, povedal pre The New York Times, že miestni sa cítia byť odstrčení z ostrova.

Minulý rok bolo firmám oficiálne prenajatých vyše 7000 metrov štvorcových, ale v skutočnosti zabrali až 18 800 metrov štvorcových plochy na pláži. Starosta Parosu Markos Kovaios v rozhovore pre televíznu stanicu ERT začiatkom tohto mesiaca uviedol, že ide o veľký problém a že úrady posudzujú pláže z hľadiska možnej nelegálnej okupácie.