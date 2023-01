Experti varujú pred zdravotnými komplikáciami, ktoré vás môžu zabiť počas veľmi teplých alebo chladných dní

BOSTON - Vedci tvrdia, že niektoré zdravotné komplikácie vás s väčšou pravdepodobnosťou zabijú, keď je počasie extrémne horúce alebo chladné. Ukázala to ich komplexná analýza, podľa ktorej sú najviac ohrození ľudia so srdcovým zlyhaním. Zdá sa, že zmeny klímy vplývajú na ľudské zdravie a úmrtnosť.

Podľa štúdie je pravdepodobnejšie, že ľudia zomrú na zlyhanie srdca vo veľmi horúcich alebo veľmi chladných dňoch. Klimatické zmeny zvyšujú riziko úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia. Informovali o tom odborníci v časopise Circulation. "Pokles kardiovaskulárnej úmrtnosti od 60. rokov minulého storočia je obrovským úspechom v oblasti verejného zdravia. Aktuálnou výzvou je teraz životné prostredie a to, čo pre nás môže znamenať zmena klímy," povedal vedúci autor výskumu Barrak Alahmad z Harvardskej univerzity v Bostone.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Kardiovaskulárne ochorenia si vyžiadajú približne 18 miliónov životov ročne, toto číslo bude v dôsledku klimatických zmien stúpať. Vedci zistili, že viac úmrtí bolo v dňoch, keď boli teploty najvyššie alebo najnižšie. Ukázalo sa, že ľudia so srdcovým zlyhaním patria do najzraniteľnejšej skupiny. Pozor by si mali dávať aj ľudia, ktorých trápi kôrnatenie tepien. To môže vyvolať infarkty, mŕtvicu a nepravidelný srdcový tep známy ako arytmia.

Najväčšia analýza svojho druhu bola založená na zdravotných záznamoch z 567 miest v 27 krajinách na piatich kontinentoch v rokoch 1979 až 2019. Globálne údaje pochádzali z Multi-Country Multi-City (MCC) Collaborative Research Network. Konzorcium epidemiológov, bioštatistikov a klimatických vedcov študovalo účinky globálneho otepľovania na úmrtnosť. Klimatické zmeny sú spojené s výraznými výkyvmi extrémne vysokých a nízkych teplôt, takže výskumníci skúmali oboje. Pozreli sa na kardiovaskulárne úmrtia počas najteplejších a najchladnejších dní v každom meste. Tieto čísla porovnali s počtom úmrtí počas dní s optimálnou teplotou.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

"Jedno zo sto kardiovaskulárnych úmrtí možno pripísať extrémnym teplotným dňom. Teplota výraznejšie vplývala na úmrtia z dôvodu srdcového zlyhania. Aj keď nepoznáme dôvod, možno to vysvetliť progresívnou povahou srdcového zlyhania ako choroby, ktorá spôsobuje, že pacienti sú náchylní na teplotné účinky," povedal spoluautor štúdie Haitham Khraishah z Marylandskej univerzity v Baltimore.

Na prevenciu kardiovaskulárnych úmrtí počas extrémnych teplôt môžu byť potrebné cielené varovné systémy a rady pre zraniteľných ľudí. "Vyzývam profesionálne kardiologické organizácie, aby vypracovali usmernenia a vedecké vyhlásenia o priesečníku extrémnych teplôt a kardiovaskulárneho zdravia," uviedol Alahmad.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Napriek tomu, že definitívne závery z analýzy nemožno vyvodiť, kardiovaskulárny odborník zo Stanfordskej univerzity v Kalifornii Robert Harrington, ktorý nebol zapojený do projektu, považuje tieto zistenia za dôležité. Poukazujú totiž na vzťah medzi klimatickými zmenami a ľudským zdravím. "Je potrebné lepšie definovať vzťahy vo svete, ktorý bude v nadchádzajúcich rokoch čeliť klimatickým zmenám, najmä pokiaľ ide o to, ako zmeny životného prostredia ovplyvňujú hlavnú príčinu smrti a invalidity na svete - srdcové choroby," uzavrel Harrington.