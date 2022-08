Varovný signál, že vám hrozí infarkt: Dobre sa pozrite na svoje ucho!

ATLANTA - Hoci ide o nezvyčajný príznak srdcového infarktu, netreba ho podceňovať. Odborníci najnovšie tvrdia, že tento symptóm spozorujete priamo na uchu. Vysvetlili, že za všetkým stojí stav nazývaný Frankov znak, ktorý údajne súvisí so srdcovou patológiou a aterosklerózou koronárnych artérií.

Infarkt je jednou z hlavných príčin úmrtí na celom svete. Jedným z dôvodov alarmujúcich čísel je skutočnosť, že ochorenie zvyčajne prichádza náhle a bez príznakov. Aj keď existujú určité signály, je ľahké si ich pomýliť s inými bežnými problémami, ako sú poruchy trávenia alebo pálenie záhy.

Na čo by ste si mali dať pozor?

Podľa odborníkov z amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) sa väčšina srdcových záchvatov prejavuje ako bolesť alebo nepohodlie v strednej, resp. ľavej časti hrudníka, ktoré trvá dlhšie ako niekoľko minút alebo môže ustúpiť a vrátiť sa. Môžete taktiež cítiť nepríjemný tlak, štípanie alebo bolesť. Môže sa vyskytovať aj pocit slabosti, závraty alebo mdloby alebo vás môže obliať studený pot. Experti z Americkej asociácie pre srdce (AHA) upozornili, že príznaky srdcového infarktu sa u mužov a žien častokrát líšia.

V tejto súvislosti upozorňujú na veľmi nezvyčajný príznak infarktu, a to takzvaný Frankov znak. Ide o diagonálnu brázdu na ušnom lalôčiku, ktorá sa tiahne od tragusu cez lalôčik k zadnému okraju ušnice. Tento stav bol pomenovaný po Sandersovi T. Frankovi, ktorý prvýkrát pozoroval záhyb u pacientov s bolesťou na hrudníku a blokádou koronárnej artérie. Frankov znak teda súvisí so srdcovou patológiou a aterosklerózou koronárnych artérií. Za týmto symptómom sa skrýva viacero teórií. Niektorí odborníci tvrdia, že by mohol byť prediktorom mozgových záchvatov. Spája sa aj s predčasným starnutím a stratou kožných a cievnych vlákien.

Závažnosť sa môže meniť od 1. do 3. stupňa. Stupeň jeden zahŕňa malé množstvo vrások na ušnom laloku, stupeň 2a označuje povrchovú ryhu nad ušným lalôčikom, stupeň 2b zase záhyby presahujúce viac ako polovicu ušného lalôčika. Pri stupni tri sa vyskytujú hlboké záhyby cez celý ušný lalok.