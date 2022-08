Ind sa vyše 20 rokov súdil s prepravnou spoločnosťou! Z tej sumy sa chytíte za hlavu: Stálo mu to za to?

Čaturvedí v indickom štáte Uttarpradéš cestoval z Mathury do Murádábádu, keď mu zamestnanec v železničnej pokladni naúčtoval 90 namiesto 70 rupií (asi 1,11 eura amiesto 0,86 eura) za dva lístky, ktoré boli v sume 35 rupií za kus.

Čaturvedí predavača na chybu upozornil, ale nedomohol sa vtedy žiadnej náhrady a rozhodol sa na prepravnú firmu aj jej zamestnanca podať žalobu na spotrebiteľský súd v Mathure. Súdny spor trval dlho aj kvôli tomu, že indický súdny systém je preťažený. Čaturvedí sa dohromady zúčastnil 120 súdnych pojednávaní. "Čas a energia, ktoré som pri boji v tomto prípade stratil, nejdú vyčísliť peniazmi," povedal. Minulý týždeň ale súd Čaturvedímu prisúdil nárok na odškodnenie vo výške 15 000 rupií (asi 182 eur) a spoločnosť mu do tridsiatich dní musí navyše vrátiť oných 20 rupií navýšených o 12 percent za každý rok medzi rokmi 1999 a 2022.

Galéria fotiek (2) Zdroj: gettyimages.com

Tungtath uviedol, že odškodnenie je ničotné a nevynahradzuje mu psychické muky, ktorými si musel počas tých rokov prejsť. V súdnom spore pokračoval napriek výzvam rodiny, ktorá ho označovala za stratu času. "Nejde o peniaze. Celý čas išlo o boj za spravodlivosť a boj proti korupcii. Stálo to za to. A keďže som sám advokát, nemusel som nikomu platiť, ani platiť výdavky za cestu. To by sa mohlo predražiť," povedal Čaturvedí s tým, že verí, že jeho prípad bude inšpiráciou pre iných. "Človek sa nemusí vzdať len preto, že boj vyzerá ťažko," dodal advokát.