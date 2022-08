Krásna Jana vyhrala v lotérii obrovskú sumu: Jej život sa zmenil na peklo, teraz chce žalovať stávkovú spoločnosť

Žena, ktorá vyhrala 1,7 milióna dolárov, tvrdí, že hranie v lotérii by malo byť označené vládnym zdravotným varovaním – pretože výhru jackpotu označila za „zvrátenú rozprávku“.

Víťazka Euromillions Jane Parková hovorí, že jej sen o veľkej výhre sa skončil katastrofou. Teraz chce žalovať spoločnosť Camelot, ktorá jej predala tiket vo veku 17 rokov. Jane zo škótskeho Edinburghu tvrdí, že ju vydierali a vyhrážali sa jej násilím, pretože v roku 2013 získala 1,7 milióna dolárov, informoval denník The Sun.

„Lotéria by mala obsahovať zdravotné varovanie podobne, ako je to pri fajčení a pití alkoholu,“ povedala. "Chápem, že nemôžu spôsobiť, že by víťazstvo vyznelo ako čosi hrozné, ale majú zodpovednosť nezavádzať verejnosť."

Jane, ktorá chce, aby sa reklamy na hru vysielali neskôr v noci, si nemyslí, že by šéfovia Lotta mali čakať na výhru, aby varovali hráčov, že môžu čeliť problémom.

"Reklamy by sa mali vysielať neskôr večer a reklama by mala byť mimo dosahu detí," povedala. „Znie to hlúpo, ale deti snívajú o tom, že budú buď slávne, alebo vyhrajú v lotérii, a keby to nebolo také očarujúce, možno by boli viac ambíciózne, ako by sa venovali hazardu," tvrdí.

„Ľudia vždy hovoria o lotérii ako o ,hraní lotérie', ale nie je to ,hranie', je to obyčajný hazard, okrem výberu nejakého čísla v tom nie je žiadny herný prvok. To, že sa to od začiatku netýkalo rovnakej legislatívy ako hazard, ma mätie.“

Jane predtým verejne hovorila o svojom boji za zvýšenie vekovej hranice pre hranie lotérie. "Prvou časťou môjho poslania bolo zvýšiť vekovú hranicu, druhou časťou je pokúsiť sa urobiť reklamu na lotériu pravdivejšou." Odhalila, že je bombardovaná prosbami o finančnú pomoc od cudzích ľudí a dokonca dostáva každý týždeň ponuky na sobáš.

„Môžu to byť rodičia s nevyliečiteľne chorými deťmi alebo potrebujúci operáciu, ktorá im zmení život. Univerzitní študenti chcú, aby som im zaplatila vzdelanie. Dostávam tiež veľa návrhov na sobáš, povedala by som, že dostanem aspoň jeden týždenne. Nie je to od nikoho, kto má o mňa záujem, ale od ľudí, ktorí sa zaujímajú o peniaze.“

„Som hrdá, že som svoje peniaze investovala rozumne a o deväť rokov neskôr stále žijem dobrý život,“ povedala. "Mám pocit, že ľudia čakajú na deň, keď sa stanem bezdomovcom, ale ja to nedovolím."

Hovorca odboru mediálnej kultúry a športu uviedol: „Minulý rok sme zmenili zákon, aby sme ochránili mladých ľudí pred rizikami hazardných hier a zvýšili sme minimálny vek na hranie národnej lotérie zo 16 na 18 rokov. Národnú lotériu reguluje Komisia pre hazardné hry a ak to budeme považovať za potrebné, nebudeme váhať konať ďalej."