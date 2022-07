PREDPOVEDE Nostradama, ktoré sa až desivo podobajú na skutočnosť a tie, ktoré sa ešte len majú stať!

Nostradamove štvorveršia sú otvorené nekonečným výkladom. S pribúdajúcimi rokmi niektoré z nich nadobúdajú význam a súvislosť s historickými udalosťami. Odporcovia môžu namietať, že sa dajú vyložiť prakticky akokoľvek, ale ak poľavíte zo skeptizmu, tak uznáte, že niektoré z riadkov tohto Francúza odzrkadľujú množstvo významných momentov, píše britský Mirror. Prinášame vám päť z nich.

Smrť Henricha II., 1559

Francúzsky kráľ Henrich II. zomieral pomaly a bolestivo na otravu krvi v lete 1559 po tom, ako ho v priateľskom turnaji nešťastne zasiahla kopija vojaka, prerazila mu oko a prenikla až do lebky. Mnohí veria, že smrť kráľa, ktorý mal iba 40 rokov, súvisí s Nostradamovou predpoveďou. Jedno jeho štvorveršie totiž hovorí, že "mladý lev zvíťazí nad starším, vypichne oči cez zlatú klietku" a že "dve rany zabezpečia krutú smrť". Kritici však poukazujú na to, že v štvorverší je uvedené, že k zabitiu dôjde na poli v rámci jedinej bitky a nie k nešťastnej náhode, ktorá sa stala počas hier na oslavu mierovej zmluvy.

Veľký požiar Londýna, 1666

Toto je zrejme jedno z najzáhadnejších proroctiev zo všetkých, ktoré v priebehu rokov vyvolalo veľa špekulácií a diskusií. Štvorveršie hovorí, že "Krv spravodlivých sa dopustí chyby v Londýne/Spáli bleskom dvadsať trojok šesť:/ Staroveká dáma spadne zo svojho postavenia/ Bude zabitých niekoľko z tej istej sekty". Ale ak dekódujete odkaz "dvadsať tri šesť" ako 66 (20x3+6) a pridáte k tomu odkaz na Londýn, úmrtia a požiar, tak pochopíte, prečo ľudia verili, že išlo o predzvesť veľkého požiaru Londýna v roku 1666. Aj tu je ale viacero rozporov. Veľký požiar vyvolal plameň v pekárni, nie blesk a v Anglicku v tom čase vládol Karol II., takže nie je jasné, kto má byť tá starobylá dáma. Možno samotný Londýn.

Nástup Adolfa Hitlera k moci

Učenci Nostradamovho diela mu pripisujú aj niekoľko predpovedí, ktoré súvisia s 20. storočím. Nástup Adolfa Hitlera k moci je jednou z nich. Jedno štvorveršie, ktoré vyvoláva mrazivú súvislosť, totiž znie: "Z hlbín západu Európy, z chudobných ľudí sa narodí malé dieťa." Ďalej hovorí, že dieťa "jazykom zvedie veľkú tlupu" a jeho sláva sa rozšíri ďaleko za Európu. Predpokladá sa, že druhý, jemnejší odkaz je skrytý v inom štvorverší, ktoré hovorí o boji v blízkosti Hister. Môže to byť buď voľný odkaz na Hitlera alebo obyčajnejšia zmienka o starom názve rieky Dunaj.

Bomby v Hirošime a Nagasaki

Ďalšie štvorveršie opisuje príbeh utrpenia v dvoch mestách, čo môže pripomínať Hirošimu a Nagasaki, ktoré boli zničené atómovými bombami na konci druhej svetovej vojny. "V rámci dvoch miest budú pohromy, aké tu ešte nikto nevidel," predpovedal Nostradamus. Vo štvorverší sa hovorí o hladomore v rámci moru, vykresľuje čoraz pochmúrnejší obraz, ktorý môže byť odkazom na chorobu z ožiarenia. Podobne riadok "ľudia uhasení oceľou" môže poukazovať na lietadlá, ktoré zhodili bomby. Ale opäť je treba pripomenúť, že Nostradamus mal ako lekár priamu skúsenosť s liečbou pacientov trpiacich morom, a tak mohol odkazovať na doslovný mor a hladomor v akýchkoľvek dvoch mestách na celom svete.

Atentát na Kennedyho

Vražda amerického prezidenta Johna F. Kennedyho bola jedným z najdôležitejších momentov 20. storočia a mnohí začali pátrať, či o nej nenájdu zmienku v Nostradamových dielach. Jeden riadok, ktorý by to mohol naznačovať, znie: "Z výšky padne zlo na veľkého muža," čo by mohlo poukazovať na vzdialený výstrel ostreľovača (alebo ostreľovačov) zodpovedných za smrť prezidenta. Štvorveršie pokračuje slovami: "Mŕtvy nevinný bude obvinený zo skutku." To môže byť odkaz na Lee Harveyho Oswalda, o ktorom sa ako o vrahovi dlho polemizovalo. Nostradamus ďalej píše, že skutočný vinník zostane v hmle, čiže poukazuje na nespočetné konšpiračné teórie súvisiace so smrťou JFK. A čo ďalšie hľadanie súvislostí medzi Nostradamovými štvorveršiami a súčasnosťou?

Invázia do Francúzska

V rámci Nostradamovho diela sa viackrát spomína aj hrozba z východu do Francúzska. Kvôli astrologickým pohybom sa špekuluje, že nasledujúca predpoveď sa vzťahuje na rok 2022. Napísal: "Modrohlava bude biela hlava/škodí v takej miere/, akou bude dobro Francúzska pre oboch toľko." Mohla by táto predpoveď odkazovať na vypuknutie druhej svetovej vojny alebo iba opisuje šance Francúzska na Majstrovstvách sveta v Katare v roku 2022? Uvidíme, či tím, ktorý porazí Francúzsko, bude oblečený v bielom.

Globálne otepľovanie

Zatiaľ čo varovania pred klimatickými zmenami v posledných piatich rokoch rýchlo pribúdajú, stúpajúca teplota mora bola pravdepodobne niečo, čo Nostradamus predpovedal už v roku 1555. V jednej z jeho básní sa uvádza: "Ako slnko, hlava spáli žiariace more: /Život Čierneho mora ryby bude variť/Keď Rhodos a Janov/Polovičný hlad bude.Miestni ľudia, ktorých rozsekajú budú drieť." S rastúcimi globálnymi teplotami, stúpajúcou hladinou morí, ničením ekosystémov a biotopov pôsobia tieto slová znepokojivo. Bude rok 2022 rokom, kedy teploty dosiahnu bod zlomu? Ryby sa možno v mori neuvaria, ale už teraz sme svedkami udalostí, ktoré sú na úrovni vyhynutia určitých druhov. Smrť koralových útesov, ubúdanie prirodzených biotopov a klesajúci počet rýb na celom svete by mohli byť varovným signálom, že Nostradamove predpovede o bublajúcich moriach a hladujúcich populáciách nenechajú na seba dlho čakať.