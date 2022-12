Katastrofické proroctvá Baby Vangy pre rok 2023: Zem má zmeniť obežnú dráhu

SOFIA - Bulharská slepá veštkyňa Baba Vanga (†84) zomrela už v roku 1996. Napriek tomu stále vychádzajú na svetlo sveta stále jej nové proroctvá. Veštkyňa totiž predpovedala, čo sa udeje na svete do roku 5079. Čo nás podľa jej proroctiev čaká v roku 2023?

Veštkyňa Baba Vanga, ktorej skutočné meno bolo Vangelia Pandeva Dimitrovová-Gušterovová, bola prezývaná aj "balkánsky Nostradamus". Pre rok 2023 nemá pre ľudstvo optimistické veštby.

Predpovedá, že na Slnku vypuknú silné solárne búrky, pri ktorých dôjde k masívnym výronom plazmy. Má to podľa Baby Vangy zasiahnuť našu planétu. Na základe toho má prísť na Zemi k masívnym výpadkom elektrickej energie a tiež k narušeniu komunikačných služieb. To však nie je všetko! Táto situácia by mala trvať niekoľko rokov.

Ani ďalšie predpovede Baby Vangy neprinášajú pre ľudstvo nič dobré. Podľa nej sa totiž zmení obežná dráha Zeme a to spôsobí výrazný nárast teplôt a radiácie. Veľké nešťastie má spôsobiť aj "Veľká krajina", ktorá podľa proroctva bude testovať na ľuďoch biologické zbrane. Testy budú mať na svedomí tisíce obetí. Veštkyňa, ktorá predpovedala aj vojenský konflikt v Európe v roku 2022 (Rusko - Ukrajina), sa tiež obávala jadrového nešťastia.

Ale nie všetky proroctvá Baby Vangy sa dajú brať vážne. V roku 2023 majú na Zem zaútočiť mimozemšťania. Deti by sa zas už nemali rodiť prirodzeným spôsobom, ale v laboratórnych podmienkach. Majú byť produktom umelých materníc.