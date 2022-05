VIDEO Elon Musk kladie na pohovoroch nevšednú otázku: Mnohí kandidáti sú z nej zmätení

Strojná inžinierka Tanya Zakowichová zdieľala na TikToku video o Muskovej neslávnej hádanke, ktorú rád spomína pri pohovoroch. "Elon Musk položil túto otázku ľuďom, ktorí robili pohovory v SpaceX a Tesle. Myslíte si, že by ste získali prácu? Vyskúšajte to," uvádza Zakowichová vo videu. Hádanka znie: "Stojíte na povrchu Zeme. Prejdete jednu míľu na juh, jednu míľu na západ a jednu míľu na sever. Skončíte presne tam, kde ste začali. Kde ste?"

Zdá sa, že ľudia sú poriadne zmätení z toho, aká by mohla byť správna odpoveď. "Stále dokončujem pohovor..." napísal jeden z komentujúcich. "Ste v továrni Tesla v Číne, Indii alebo Texase?" zavtipkoval ďalší. Iní poskytli serióznejšie riešenia toho, aká by mohla byť správna odpoveď. "Logicky by rovník mohol fungovať aj ako východiskový bod, kde by ste sa obrazne mohli dostať späť tam, kde ste začali, ale nie doslova," uvádza sa v jednom komentári. "Severný pól, ako budete kráčať v trojuholníku, skončíte späť na severnom póle, je to jednoduché," uviedol jeden užívateľ.

V skutočnosti existujú dve možné odpovede na hádanku. Prvou odpoveďou je severný pól, ktorý väčšina kandidátov uhádla správne a niektorí aj na TikToku. Druhou odpoveďou, už menej zrejmou, je južný pól. Ak prejdete jednu míľu na juh, obvod Zeme sa stane jednou míľou, tvrdí Muskov životopisec Ashlee Vance. "Túto odpoveď uvedie menej inžinierov a Musk ich s radosťou prevedie touto hádankou a ďalšími a počas svojich vysvetlení uvedie všetky relevantné rovnice," poznamenal Vance.