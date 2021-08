Elon Musk odhalil najväčšiu hrozbu pre budúcnosť civilizácie: Toto považuje za extrémne riziko

Riaditeľ spoločnosti Tesla sa na Twitteri podelil so svojimi myšlienkami o budúcnosti ľudstva a planéty. Reagoval tak na článok od Wall Street Journal. Ten sleduje, ako americký populačný rast, ktorý je už teraz slabý, klesá bližšie k nule v dôsledku pandémie COVID-19. "Kolaps populácie je potenciálne najväčším rizikom pre budúcu civilizáciu," napísal Musk. "A to je len pre Zem! Mars má nulovú ľudskú populáciu. Potrebujeme veľa ľudí, aby sa z nás stala multiplanetárna civilizácia," uviedol v ďalšom príspevku.

Population collapse is potentially the greatest risk to the future of civilization https://t.co/VVN8kElTlS

Na Muskov príspevok reagovali ďalší užívatelia Twitteru, pričom mnohí mu prejavili podporu. "Elon Musk je najmúdrejší človek, akého poznám," poznamenal jeden z komentujúcich. "Ďakujem, že ste sa o tom rozhovorili. Mnoho ľudí si myslí, že preľudnenie je problém, ale v skutočnosti je to naopak. Ste jedným z prvých na vrchole, ktorým legitímne záleží na budúcnosti ľudstva, na tejto planéte i mimo nej. PS: Blahoželám k dnešným úžasným ziskom Tesly," komentoval ďalší.

Population collapse could be upon us, but we appreciate that you good sir are still making tangible efforts to stave it off. @elonmusk pic.twitter.com/qlwz1JBUhj