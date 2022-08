To je ale drzosť! Študent, ktorý sleduje súkromné lety Elona Muska, mu odkázal, že prestane: Chce však TOTO

Jack Sweeney je 20 ročný študent univerzity vo Floride, ktorý pomocou robota informuje na svojom účte na Twitteri s názvom ElonJet o letoch generálneho riaditeľa Tesly. Zverejňuje pritom verejné informácie, ktoré sú dostupné na internete. Mapuje a dokumentuje trasy nielen Elona Muska ale aj iných známych osobností vrátane Kardashianiek, Toma Cruisa, Billa Gatesa, ruských oligarchov a mnohých iných, píše Daily Star.

V novembri roku 2021 ho Musk požiadal, aby účet stiahol, pretože predstavuje "bezpečnostné riziko". Študentova prvá požiadavka bola finančná odmena 50 000 dolárov, na ktorú Elon Musk odpovedal, že je ochotný mu zaplatiť iba 5000 dolárov, ak s tým prestane.

Jack 5000 dolárov neprijal a zverejňuje informácie dodnes, aj keď tvrdí, že už je to o čosi ťažšie. Zistil aj napríklad, že lietadlo riaditeľa Tesly stálo v San Franciscu menej ako deň, aj keď jeho poloha bola skrytá pomocou programu PIA (Privacy ICAO Address). Ide o program, ktorý maskuje identitu majiteľa lietadla. Študent objasnil, že je to také, ako keď máte na aute poznávaciu značku, ktorá je zaregistrovaná na iné meno.

Na Twitteri môžu tak Elonovi fanúšikovia každý deň aktívne sledovať jeho súkromné lety prúdovým lietadlom Gulfstream G650 po celom svete. Zdá sa však, že sa to podnikateľovi naďalej nepoznáva, keďže naposledy bol kritizovaný za svoj 9 minútový let, zhruba 56 kilometrov zo San Jose do San Francisca.