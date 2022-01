Odborníci radia: Nikdy nekupujte a nejedzte rybu, keď zbadáte TOTO na jej balení

Keď kupujete ryby, existuje jeden jasný indikátor, že by ste ju mali radšej vyhodiť než skonzumovať, a to ľadové kryštály. Aj keď sa môže zdať, že ľad na obale mrazených rýb je dobré znamenie, ktoré naznačuje, že tovar bol uchovávaný v chlade, americký Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) tvrdí niečo iné. Vysvetľuje, že ľadové kryštály môžu byť indikátorom toho, že ryba strávila dlhší čas v sklade, čo znamená, že nie je úplne čerstvá alebo že sa rozmrazila a následne znovu zmrazila, čo by mohlo naznačovať zmeny jej teploty. Tie by mohli potenciálne podporiť rast nebezpečných baktérií.

Zdroj: Getty Images

Ľadové kryštály na obale rýb však nie sú jedinými náznakmi, že s morskými plodmi niečo nie je v poriadku. FDA odporúča nekonzumovať mrazené morské plody s roztrhnutým alebo otvoreným obalom, ako aj tovar v obale s rozdrvenými okrajmi. Kvalita rybieho mäsa sa dá otestovať napríklad hmatom - ak je mäso pod obalom ohybné a nie je pevné, radšej ho ani nekupujte. Odborníci odporúčajú kupovať iba produkty, ktoré boli uchovávané na ľadovom lôžku a v ideálnom prípade skladované v obale alebo inom uzavretom alebo krytom prostredí. Prípadne tie, ktoré boli uchovávané v chladničke.

Zdroj: Getty Images

FDA poznamenáva, že akýkoľvek rybí produkt, ktorý je označený ako "predtým zmrazený", mohol prejsť zmenami, ktoré môžu spôsobiť, že sa jeho vzhľad výrazne odlíši od vzhľadu čerstvej ryby. Konkrétne, predtým zmrazená ryba môže mať zmeny vo farbe žiabier, štruktúre, krvných líniách a vzhľade očí.