Odborníci upozorňujú: Ak zbadáte na ZEMIAKU tento varovný znak, nejedzte ho

I keď sa môže zdať, že po vyrezaní zelených častí sú zemiaky vhodné na konzumáciu, nie je to celkom tak. Podľa portálu Healthline sa zemiak zazelená, keď začne produkovať chlorofyl, čo je prirodzený proces. Keď sa objaví tento tento pigment, znamená to, že zemiaky začali produkovať aj solanín, ďalšiu zlúčeninu, ktorá ich chráni pred poškodením zvieratami, hmyzom, baktériami a hubami.

Zdroj: Getty Images

Solanín je však toxín, ktorý preniká aj do samotných zemiakov, nielen do zelených škvŕn, a ich vysoká hladina môže byť pre ľudí nebezpečná. Hladiny solanínu sú najvyššie v šupke zemiakov, takže ich olúpanie pomôže znížiť toxín, ale problém úplne nevyrieši. Prípadová štúdia z roku 2005 publikovaná v časopise Regulatory Toxicology and Pharmacology zistila, že šúpanie zemiakov redukuje iba asi 30 percent jeho toxických rastlinných zlúčenín, takže 70 percent môže zostať v ošúpaných zemiakoch.

Odborníci si nie sú istí, koľko solanínu je potrebného na to, aby vám bolo zle, pretože je neetické testovať to na ľuďoch. Ďalší výskum však odhalil, že konzumácia iba 0,6 miligramu solanínu na kilogram hmotnosti môže viesť k chorobe. "To znamená, že konzumácia 450 gramov zemiakov, ktoré prekročili prijateľnú úroveň 20 mg solanínu na 100 gramov, by stačila na to, aby sa urobilo 50-kilovému človeku zle," píše sa v štúdii. Obzvlášť dôležité je udržiavať zemiaky so zelenými škvrnami mimo ľudí alebo detí, ktoré majú nižšiu telesnú hmotnosť, a sú preto ešte viac ohrozené otravou solanínom.

Zdroj: Getty Images

Ak ste zjedli zelený zemiak, dokonca aj olúpaný alebo bez zelených kúskov, je dôležité, aby ste sa sledovali kvôli prípadnému výskytu otravy solanínom. Medzi bežné príznaky patria horúčka, bolesť hlavy, bolesť žalúdka alebo brucha, hnačka, nižšia ako normálna telesná teplota, zvracanie, spomalený pulz a pomalé dýchanie. Ak niektorý z týchto symptómov u seba zaznamenáte, mali by ste okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Mierne príznaky väčšinou odoznejú do 24 hodín, ale už boli hlásené aj závažné účinky otravy solanínom, ako napríklad ochrnutie, kŕče, problémy s dýchaním, kóma a dokonca smrť. Fyzické poškodenie, vystavenie svetlu a vysoké alebo nízke teploty môžu mať za následok, že zemiaky vyvinú viac tohto toxínu. Je preto najlepšie skladovať ich na chladnom a tmavom mieste, ako je pivnica alebo suterén, aby ste sa tomuto procesu vyhli.