Klimatológovia predpovedajú počasie na rok 2022: Ich slová sa čítajú len ťažko

Priemerné teploty na Zemi sa budú v porovnaní s predinustriálnym obdobím (1850 - 1900) počas budúceho roka pohybovať o 0,97 až 1,21 stupňa Celzia viac. Britská meteorologická služba Met Office uviedla kľúčové faktory, z ktorých odvodila svoje zistenia. Jeden z jej vedúcich predstaviteľov Adam Scaife povedal, že "skleníkové plyny otepľujú zemský povrch závratným tempom".

Predpoveď počasia je vypočítaná na základe kľúčových hnacích síl svetovej klímy. Nezahŕňa však prírodné javy ako výbuch sopky, ktorý je schopný do určitej miery ovplyvniť počasie. Údaje zaznamenané od januára do septembra 2021 naznačujú, že predpoveď by sa mohla vyplniť, pretože priemerné teploty v predpovedi pre tento rok sa líšili len nepatrne.

Priemerná teplota na Zemi stúpla v priebehu rokov 2000 až 2020 o 0,7 stupňa Celzia. Táto zmena by mohla spôsobiť pokles celosvetových výnosov plodín takmer o 30 percent, zatiaľ čo dopyt po potravinách prudko stúpa, uvádza Bloomberg. Extrémnejšie a premenlivejšie teploty ovplyvňujú aj ľudské zdravie. Viacerí lekári sa vyjadrili, že "počasie bude mať za následok zvýšenú úmrtnosť na zlyhanie srdca a mozgu". Hoci sa predpokladá, že nás čaká najteplejší rok v histórii, v období medzi januárom a septembrom bude priemerná teplota nižšia, než bola tento rok. "Je to do istej miery spôsobené prírodným javom La Niña v Tichom oceáne, ktorý má dočasný chladiaci účinok," vysvetľuje Scaife.

Zvýšenie priemernej teploty o dva stupne maskuje skutočnosť, že na celom svete existujú značné teplotné rozdiely. Arktída je jednou z oblastí, ktorá zmenou klímy doslova trpí. Svetová meteorologická organizácia zaznamenala 20. júna 2020 v sibírskom meste Verchojansk teplotu 38 stupňov, čo predstavuje pre túto oblasť historické maximum.