Teplému počasiu je koniec: Príde trojkráľové OCHLADENIE! Čakajte mráz aj snehové prehánky

BRATISLAVA – Posledné dni počasie nevyzeralo na začiatok januára, ale pripomínalo skôr nastupujúcu jar či teplú jeseň. S výnimkou vysokohorských oblastí sa roztopilo aj to málo snehu, čo napadlo a vonku bolo doslova teplo, to má však už čoskoro skončiť.

Oteplenie trvajúce od prelomu rokov, spôsobilo výrazný úbytok zásob snehu vo všetkých slovenských povodiach. "Topiaci sa sneh spôsobil aj výrazné vzostupy vodných hladín na tokoch, predovšetkým na severe a severovýchode územia (výnimočne aj s dosiahnutím SPA). Vysoké teploty v kombinácii so silným vetrom - prípadne aj slnečným svitom spôsobili, že sneh sa doslova strácal pred očami. V polohách do cca 500 m n. m. sa už snehová pokrývka takmer nenachádza, resp. zaznamenávame nesúvislú pokrývku. Sneh výrazne ubudol aj v stredných horských polohách a to vo všetkých pohoriach (obr. 2 a 3). Nezmenené zásoby azda ostali len vo vrcholových polohách Tatier," skonštatoval Slovenský hydrometeorologický ústav.

Trojkráľové ochladenie Po veľmi teplom období nastáva opäť zmena. Už dnes cez naše územie postúpia ďalej na juhovýchod... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Wednesday, January 5, 2022

Prebiehajúce oteplenie prinieslo taktiež ústup ľadových úkazov, ktoré ovplyvňovali hladiny vodných tokov. Na niektorých tokoch v horských oblastiach bolo možné pozorovať tzv. ľadochod.

Zdroj: SHMÚ

Trojkráľové ochladenie

Počasie sa s nami však bude zahrávať aj naďalej. Po teplých dňoch pripomínajúcich jeseň či začiatok jari totiž meteorológovia hovoria o trojkráľovom ochladení. Už dnes cez naše územie postúpili ďalej na juhovýchod dva studené fronty, za ktorými sa do našej oblasti dostane od severozápadu chladná morská vzduchová hmota. "Ešte o niečo chladnejší vzduch k nám prenikne zajtra po prechode ďalšieho (oklúzneho) frontu od severozápadu až severu, ktorý najmä na sever a východ prinesie lokálne aj snehové prehánky," uviedli. Bohatú snehovú nádielku však čakať nemáme.

Zdroj: TASR / Martin Baumann, Dano Veselský

Zato poriadne prituhne. "Na sever a do vyšších polôh sa v najbližších dňoch postupne vrátia celodenné mrazy, na juhu bude cez deň stále nad nulou. V dolinách sa v noci ojedinele ochladí aj pod -15 °C (pri kombinácii parametrov slabý vietor, jasno a snehová pokrývka), najmä v noci na piatok a sobotu, kedy sa do našej oblasti v chladnom vzduchu presunie od západu tlaková výš," uviedli meteorológovia.

Zdroj: SHMÚ

Cez víkend pozor na dážď a sneh

Dnes máme ešte relatívne príjemné teploty. Tie by mali prevládať ešte aj počas sviatočného štvrtka, kedy môže byť najmä na juhu a západe od 4 do 6 °C. V piatok však príde riadny šok, keď sa budú na západe krajiny denné teploty pohybovať len veľmi tesne nad nulou.

Zdroj: SHMÚ

Na strednom a východnom Slovensku dokonca ostanú pod bodom mrazu. V rovnakom chladnom duchu sa má niesť aj víkend a v nedeľu sa má na západe dokonca roznežniť, aj keď len slabo, prípadne sa treba pripraviť na dážď so snehom.

Zdroj: SHMÚ