Expert zverejnil FOTO toho istého miesta s odstupom vyše sto rokov: Katastrofálny pohľad

Ešte stále sa spomedzi ľudí nájdu aj takí, ktorí neveria v klimatické zmeny, hoci dôkazy sú nepopierateľné. Medzi také patria patria najmä vedecké dokumentácie a porovnania fotografií tej istej lokality s odstupom niekoľkých rokov. Podobný záber z arktického regiónu sa objavil na Twitteri. Fotky nasnímané s odstupom viac ako sto rokov ukazujú pochmúrny obraz klimatických zmien. "Toto je Arktída s rozdielom 105 rokov. Obe fotografie vznikli v lete. Všimli ste si niečo zvláštne? S láskavým dovolením, Christian Åslund," zdieľal dôstojník Indickej zahraničnej služby (IFS) Parveen Kaswan porovnanie dvoch záberov. Na prvom je vidno pohorie za horou ľadovcov, ten druhý však už rozpráva úplne iný príbeh.

This is Arctic 105 years apart. Both picture taken in summer. Do you notice anything special. Courtesy Christian Åslund. pic.twitter.com/9AHtLDGKRb