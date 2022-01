Meteorológovia varujú: Silný vietor na horách pretrvá až do pondelkového večera

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Silnejší vietor pretrvá v horských oblastiach až do pondelkového večera. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách. Pre okresy Trenčianskeho, Trnavského a Bratislavského kraja platí do 20.00 h.