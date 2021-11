Vedci varujú pred novým variantom KORONAVÍRUSU: Má extrémne veľký počet mutácií!

Nový variant označovaný B.1.1.529 má podľa vedcov extrémne vysoký počet mutácií a môže viesť k ďalším vlnám ochorenia. Genómovým sekvenovaním bola jeho prítomnosť zaznamenaná iba v desiatich prípadoch v troch krajinách. Napriek tomu vyvoláva u odborníkov vážne obavy, pretože má až 32 mutácií v spike proteíne, čiže v časti vírusu, ktorú využíva väčšina vakcín na aktivizáciu imunitného systému proti ochoreniu COVID-19. Variant sa prvýkrát objavil v Botswane, kde boli sekvenované tri prípady. Šesť ďalších bolo potvrdených v Južnej Afrike a jeden v Hongkongu u turistu vracajúceho sa z Južnej Afriky.

Zdroj: Getty Images

Virológ z londýnskej Imperial College Tom Peacock poznamenal, že "neuveriteľne vysoký počet hrotových mutácií naznačuje, že by to mohlo byť skutočne znepokojujúce". V sérii príspevkov uviedol, že kvôli hroznému ostrému profilu tohto variantu by sa mal intenzívne monitorovať. Zároveň však vyjadril nádej, že nakoniec by mohol z tohto variantu vzniknúť iba "zvláštny zhluk", ktorý nie je príliš prenosný. Šéfka Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva Meera Chandová informovala, že neustále monitorujú stav variantov nového koronavírusu a spolupracujú s vedeckými inštitúciami z celého sveta. "Keďže vírusy často a náhodne mutujú, nie je nezvyčajné, že sa objaví malý počet prípadov s novými súbormi mutácií. Akékoľvek varianty s dôkazmi o šírení sa rýchlo posudzujú," vysvetlila.

Update on South African situation from @Tuliodna (Who is absolutely the best person to follow for updates on this) - bottom line is B.1.1.529 may already be quite widespread in SA.https://t.co/T7yE3MptZO