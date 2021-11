KORONAVÍRUS V Japonsku záhadne rapídne klesli počty infikovaných: Prekvapivé odhalenie vedcov

Výskum Národného inštitútu pre genetiku naznačuje, že delta variant sa ocitol na pokraji vlastného prirodzeného vyhynutia. Tento stav mal nastať po tom, ako niekoľko mutácií už nebolo schopných vytvoriť svoje kópie a ďalej sa šíriť, píše Japan Times. Japonsko je jednou z krajín, ktorá je od začiatku pandémie vo vysokej pohotovosti. Tá trvá najmä od začiatku tohto roka, kedy do nej prenikol vysoko nákazlivý delta variant. Počas piatej vlny zaznamenávalo Japonsko denne 26 000 nových prípadov.

Prudký pokles nových prípadov

Začiatkom novembra však nastal nevídaný pokrok v boji s týmto variantom, kedy za posledné týždne pribudlo niečo menej ako 200 prípadov a minulý piatok to bol dokonca prvý deň bez úmrtia na COVID-19 za posledných 15 mesiacov. Tokio zaznamenalo začiatkom tohto týždňa len šesť nových prípadov.

Zdroj: SITA/AP Photo/Eugene Hoshiko

Teória profesora Inoueho

Podľa teórie, ktorú predstavil profesor a odborník na genetiku Ituro Inoue, variant delta jednoducho nahromadil príliš veľa mutácií proteínu nsp14. V praxi to znamená, že sa akoby snažil opraviť chyby, zdokonaliť sa, ale viedlo to k jeho vlastnej sebadeštrukcii. Keď sa delta objavil po prvýkrát, americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vyhlásilo, že je dvakrát nákazlivejší ako predchádzajúce varianty a dokáže spôsobiť závažnejší priebeh covidu u neočkovaných ľudí. Predpokladalo sa totiž, že tento variant bude mať oveľa aktívnejšiu genetickú diverzitu, teda, že sa jednoduchšie "zmocní svojho hostiteľa než pôvodný kmeň, ktorý ochromil svet v roku 2020. Výskum profesora Inoueho však potvrdil, že opak je pravdou. "Boli sme doslova šokovaní, keď sme zistili, že sa sám zabíja. Variant delta bol v Japonsku už vysoko nákazlivý. Ako však vytváral čoraz viac svojich mutácií, nebol schopný už ďalej mutovať, v dôsledku čoho sa proces jeho vývoja zastavil. Vzhľadom na to, že nových prípadov je čoraz menej, myslíme si, že v určitom bode počas takýchto mutácií sa začal opačný proces, a teda prirodzený zánik vírusu," vysvetlil Inoue.

Zdroj: Getty Images

Jasný dôkaz oslabenia delta variantu?

Niektorí odborníci sa však prikláňajú k inej teórii, ktorá zlepšila situáciu okolo koronavírusu. Pokles nových prípadov vidia v takmer 73-percentnej zaočkovanosti populácie, ako aj v dodržiavaní opatrení vrátane nosenia ochranných rúšok na verejnosti. "Pokiaľ by bol vírus ešte živý a silný ako predtým, počet prípadov by sa zvyšoval, pretože očkovanie v niektorých prípadoch nezabráni vírusu, aby svojho hostiteľa napadol," povedal profesor Inoue.

Profesor Takeshi Urano, výskumník na lekárskej fakulte Univerzity v Shimane, zvážil tieto zistenia a priklonil sa k teórii svojho kolegu. "Štúdie ukázali, že vírus s poškodeným proteínom nsp14 má výrazne zníženú schopnosť replikácie, čo môže byť jeden z faktorov rýchleho poklesu nových prípadov. Japonsko začiatkom októbra zrušilo výnimočný stav. V súčasnosti patrí medzi krajiny s najnižšou mierou infekčnosti koronavírusu," vysvetlil. Inoue ale varuje, že Japonsko nie je imúnne voči novým potenciálnym kmeňom koronavírusu. "Bol tu variant delta, ktorý bol tak silný, že iné varianty sa u nás neboli schopné šíriť. Lenže teraz je tu priestor práve pre ďalšie nové varianty. Preto si myslím, že karanténne opatrenia na kontrolu imigrácie sú veľmi dôležité z hľadiska ľudí, ktorí k nám prichádzajú z iných krajín."

Zdroj: Getty Images

Výskum profesora Inueho by mohol objasniť aj podobné "zmiznutie" vírusu SARS v Japonsku ešte v roku 2003. Vedci doteraz zistili, že mutácie proteínu nsp14 vo víruse nie sú schopné sa ďalej šíriť a vytvárať svoje kópie. Ide však len o hypotézu, keďže neexistujú žiadne údaje o genóme. Na záver sa ešte vyjadril, že je veľmi optimistické sa domnievať, že vírus SARS-CoV-2 zažije podobný pokles svojho výskytu na celom svete.