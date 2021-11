Raketová rýchlosť nového variantu koronavírusu: Včera bol v Afrike a už je v Európe, prvý prípad je v tejto krajine!

archívne video

"Máme prvý potvrdený prípad tohto variantu," uviedol belgický minister Vandenbroucke. Infikovaná osoba mala pozitívny test 22. novembra a predtým nemala COVID-19, dodal Vandenbroucke bez ďalších podrobností.

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11).