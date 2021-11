KORONAVÍRUS Mali ste negatívny test napriek kontaktu s infikovaným? Vedci odhalili, ako je to možné

Pri neúspešnej infekcii opísanej v štúdii, o ktorej píše denník The Guardian, vírus prenikne do tela, ale T-bunky, ktoré si "pamätajú" predošlé prekonané infekcie a zabíjajú patogény, sa s ním vysporiadajú v najranejšej fáze infekcie, teda ešte pred podstúpením PCR testu. S týmto scenárom sa zrejme stretlo asi pätnásť britských zdravotníkov, ktorých sledovali autori štúdie mapujúcej odozvu T-lymfocytov počas prvej vlny pandémie v Londýne. U 58 účastníkov výskumu sa koronavírus nikdy nepotvrdil, aj keď boli vystavení vysokému riziku nákazy. Vzorky krvi však ukázali, že majú zvýšený počet T-buniek reagujúcich na COVID-19 v porovnaní s hladinou, ktorá u nich bola pozorovaná pred pandémiou. Okrem toho mali viac T-lymfocytov než ľudia, ktorí neboli vírusu vystavení vôbec. Na vírusovú infekciu u nich rovnako poukazoval aj iný zápalový marker.

Zdroj: Getty Images

Bunky si pamätali predošlé infekcie

Závery štúdie naznačujú, že táto skupina mala pamäťové T-bunky z predošlých infekcií od iných sezónnych koronavírusov spôsobujúcich bežné prechladnutie, ktoré ich chránili pred covidom. Tieto bunky rozpoznajú SARS-CoV-2 a reagujú dostatočne rýchlo, aby sa s nákazou vysporiadali v jej najskoršej fáze. "Každý má neoficiálne dôkazy o ľuďoch, ktorí boli vystavení infekcii, ale nepodľahli jej. Nevedeli sme, či sa títo jedinci dokázali vírusu vyhnúť úplne, alebo sa ho zbavili skôr, než ho detekovali rutinné testy," uviedol hlavný autor štúdie Leo Swadling, ktorý pôsobí ako imunológ na UCL.

Zdroj: Getty Images

Podľa profesora biomedicínskej technológie na Univerzite v Readingu Alexandra Ewardsa táto štúdia identifikuje nový, prechodný stav, kedy je jedinec dostatočne vystavený vírusu, aby sa aktivovala časť jeho imunitného systému, ale nie dostatočne na to, aby pocítil príznaky, boli detekované významné hladiny vírusu alebo sa vytvorila protilátková odpoveď. Tieto zistenia by mohli pomôcť s vývojom ďalšej generácie covidových vakcín. Preparáty, ktoré sú v súčasnosti dostupné, sa zameriavajú na vyvolanie odpovede na celý proteín na povrchu koronavírusu, ktorý je jedinečný pre vírus spôsobujúci ochorenie COVID-19, alebo pre jeho časť. Látka, ktorá by sa zameriavala na T-bunky, by mohla vytvárať dlhšie trvajúcu imunitu a tiež by pravdepodobne chránila pred novými variantami vírusu.