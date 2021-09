Štúdia o bezpečnosti vakcíny s jasným verdiktom: Takto reagujú deti na očkovanie Pfizerom

Imunitná reakcia u detí vo veku päť až jedenásť rokov bola podľa firiem porovnateľná s tou, ktorú pozorovali u osôb medzi 16 a 25 rokmi, ktorým je však podávaná silnejšia dávka vakcíny. Ide o prvé dáta z klinických štúdií pre túto vekovú skupinu. Európsky liekový regulátor EMA aj jeho americký náprotivok FDA už schválili nasadenie vakcíny od firiem Pfizer/BioNTech a Moderna pre deti od 12 rokov.

Zdroj: SITA/AP/Jae C. Hong

Šéf Pfizeru Albert Bourla vo vyhlásení uviedol, že vzhľadom na šírenie nákazlivejšieho variantu delta vzrástol od tohtoročného júla počet nákaz koronavírusom u detí v USA o 240 percent. To je podľa neho dobrým dôvodom pre to, aby firmy požiadali o možnosť očkovať aj deti od piatich rokov. Tým by sa podávalo desať mikrogramov účinnej látky namiesto 30 mikrogramov, ktoré dostávajú staršie ročníky. Vedľajšie účinky tejto zníženej dávky sú podľa odborníkov u detí od päť rokov porovnateľné s tými, aké má väčšia dávka u starších osôb.

Zdroj: TASR/AFP

Výrobcovia sa odvolávajú na čiastočné výsledky polročnej štúdie uskutočňovanej na 4500 deťoch v USA, Fínsku, Poľsku a Španielsku. Obe spoločnosti sa chystajú zrejme ešte tento rok zverejniť výsledky výskumu vplyvov vakcíny u detí vo veku dva až päť rokov a následne od šiestich mesiacov do dvoch rokov. Tým by boli podávané dve injekcie po troch mikrogramoch účinnej látky.

Štúdiu o účinnosti a bezpečnosti svojej vakcíny u detí mladších ako 12 rokov vykonáva aj Moderna. V Izraeli sa na základe osobitného povolenia tamojších úradov už od začiatku augusta očkujú deti vo veku päť až 11 rokov, ktorým hrozia vážne komplikácie v prípade nákazy koronavírusom. Izraelské ministerstvo zdravotníctva uvádza, že v týchto prípadoch posudzuje každého pacienta jednotlivo.