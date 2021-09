KORONAVÍRUS Výbor amerického CDC odporučil tretiu dávku vakcíny Pfizer: Malo by ísť o túto vekovú skupinu

Panel expertov ponúkol možnosť posilňovacej dávky i pre 18-49-ročných s chronickými chorobami. Podpornú dávku ale, naopak, odmietli odporučiť pre ľudí vo veku 18-64 rokov, ktorí žijú alebo pracujú v inštitúciách, kde hrozí vysoké riziko nákazy covidom. Ide o zdravotníkov, učiteľov, ľudí žijúcich v útulkoch pre bezdomovcov či väzňov. Niektorí z odborníkov to zdôvodnili ťažkosťami pri implementácii návrhu, ktorý by zahŕňal i tieto skupiny.

