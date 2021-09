Šéf Moderny: Pandémia sa skončí o rok, KORONAVÍRUS bude ako chrípka

Do polovice budúceho roka bude vyrobených dostatok vakcín, aby mohol byť proti covidu zaočkovaný každý človek na svete, povedal Bancel švajčiarskym novinám. Očkovanie by sa onedlho mohlo rozšíriť aj na deti od piatich rokov a neskôr už od šiestich mesiacov, uviedol šéf Moderny.

"Tí, ktorí sa nezaočkujú, budú imunizovaní prirodzene, pretože variant delta je veľmi nákazlivý. Celé to dopadne podobne ako s chrípkou: môžete sa dať zaočkovať a prejsť zimou v poriadku, alebo tak neurobiť a riskovať, že ochoriete alebo dokonca skončíte v nemocnici," citovala z rozhovoru v NZZ agentúra ANSA. Na otázku, či to znamená možný návrat spoločnosti do normálu v druhej polovici budúceho roka, Bancel odpovedal: "Odteraz o rok, predpokladám."

Bancel očakáva schválenie podporných dávok vakcíny zo strany vlád predovšetkým pre rizikových pacientov. Tretia dávka vakcíny od Moderny má predstavovať polovicu pôvodnej dávky, z čoho vyplýva, že vakcína bude dostupná pre viac ľudí. Zloženie podpornej dávky od Moderny ostane tento rok rovnaké ako v prípade prvých dvoch dávok, keďže firma údajne nemala dostatok času na jeho zmenu.

"V súčasnosti klinicky testujeme varianty optimalizované na deltu, ktoré budú základom podporného očkovania v roku 2022. Takisto teraz skúšame (variant) delta plus beta - podľa vedcov pravdepodobnú budúcu mutáciu," dodal v Bancel v rozhovore pre Neue Zürcher Zeitung.