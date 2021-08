FOTO Manželia spolu 15 rokov nemali sex a už ani nikdy nebudú: Krutý intímny dôvod

MERSEYSIDE - Manželstvo anglického páru, ktorý žije na polostrove The Wirral, bolo od začiatku ich vzťahu špecifické, a to najmä v intímnej oblasti. Napriek viacerým zdravotným komplikáciám sú však spolu už viac ako dvadsať rokov. Aj poslednú ranu osudu zvládajú veľmi dobre a hovoria, že ešte nikdy si neboli takí blízki ako teraz.

Natasha Owensová (45) a jej manžel Damien (49) nemali spolu sex už pätnásť rokov a po poslednom zákroku, ktorý musela Britka absolvovať, to tak zostane aj naďalej. Čo sa týka fungovania ženských pohlavných orgánov, je totiž špecifický prípad. V detstve bola zneužívaná, následne trpela úzkosťou a zrejme preto nikdy nemala normálny cyklus. Ako tínedžerka vraj mala strach z akéhokoľvek vyšetrenia a prekonala ho až po tom, keď sa ako 25-ročná vydala.

Neskôr Natasha vyhľadala lekársku pomoc v nádeji, že sa možno stane zázrak a ona bude môcť mať vlastné deti. Tento sen sa však rozplynul, a tak si manželia v roku 2006 adoptovali dvojičky. Lekári totiž zistili, že žena prešla menopauzou už vo veku trinásť rokov, keď prestali jej vaječníky plniť svoju prirodzenú funkciu. V tridsiatke jej navyše diagnostikovali erozívny lichen planus. Ide o stav, pri ktorom vznikajú bolestivé vredy v oblasti genitálií. Odvtedy sa nemôže milovať s Damienom. V decembri 2017 podstúpila hysterektómiu, pretože maternica zadržiavala veľké množstvo krvi. O dva roky neskôr lekári zistili, že jej stav sa zhoršuje, tak musela absolvovať vaginktómiu. Po tomto chirurgickom zákroku jej zostala vagína široká iba dva centimetre. Napriek tomu Natasha tvrdí, že jej vzťah s manželom nebol nikdy silnejší a ona si už zvykla na život bez vagíny.

Spomína si, keď jej lekári oznámili, že nebude mať vlastné deti. Bola to pre ňu veľká rana. Pamätá si aj na to, keď ako trinásťročná trpela návalmi tepla, ale bála sa o tom hovoriť a až keď bola staršia, tak pochopila, že prekonala menopauzu. "Nevedela som, čo sa deje, ale hlavou mi prebehlo, že nebudem môcť mať deti, pretože som nedostala menštruáciu. Nepoznala som nikoho, kto by nikdy nezačal mať cyklus, ale v tom období sa o týchto veciach veľa nehovorilo. V škole som sa cítila trochu divne a keď sa na to teraz spätne pozerám, tak mi je jasné, že tie návaly boli príznaky menopauzy," hovorí Owensová.

Po stretnutí s nastávajúcim manželom to bol práve on, kto ju povzbudil, aby vyhľadala lekára. Prerušenie ich intímneho spolužita po prekonaní všetkých zákrokov a komplikácií ich vzťah ale vôbec neohrozilo. "Viem, že veľa párov by to neprekonalo a zničilo by ich to, ale aj takéto veci sa dejú. Neustále si opakujeme, že sa milujeme," dodala Natasha.