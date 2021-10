Monica (37) necháva svojho manžela sexovať s inými: Nevie si to vynachváliť! Má to samé výhody

Monica Huldtová (37) podľa portálu The Mirror tvrdí, že „trochu“ neobvyklé pravidlá jej vzťahu s manželom Johnom (40), zlepšujú ich vzájomný vzťah a prospievajú ich sexuálnemu životu. „Dovolila som manželovi mať sex s inými ženami a naše manželstvo je teraz pevnejšie,“ hovorí spokojne a takýto „benefit“ vraj dopraje manželovi zakaždým, keď nemá chuť na sex. „Vždy som vedela, že má záujem o sex v trojici, ale nikdy sme to neurobili.“

Mladá atraktívna žena vytiahla tieto detaily z intímneho života dvojice len krátko potom ako zverejnila názor, že spoločnosti by prospelo, keby viac žien prijalo rolu „tradičnej manželky“ a zostali by doma. „Vo Švédsku ľudia takéto veci naozaj nerobia a ani o tom nehovoria. Navyše som bola vychovaná ako katolíčka, takže sex bol doma úplné tabu. Dokonca som sa ani nemohla stretávať s chlapcami.“

Svoje nízke libido vyriešila netradične

Švédka žije v Arizone a hovorí, že na OnlyFans zarába mesačne okolo 150-tisíc dolárov (cca 129-tisíc eur). Do boja so zníženým libidom vyrukovala v roku 2015, keď začala pracovať ako striptérka. „Pred on-line prácou som pracovala na zmeny ako tanečnica v striptízovom klube a sex ma naozaj nezaujímal. Celý pracovný týždeň som bola medzi mužmi, na ktorých som sa pozerala a musela som byť stále milá. Cítila som sa potom dosť mizerne. Zhoršilo mi to náladu a keď som sa vrátila domov, nechcela som mať sex a ani som manželovi nedovolila, aby sa ma dotkol. Prešli sme naozaj drsným obdobím kvôli môjmu nízkemu sexuálneho apetítu. Bolo to naozaj ťažké.“

Keď sa opäť raž cítila „na dne“ a bola schopná mať sex raz mesiac, navrhla Johnovi, aby si založil vlastnú stránku OnlyFans a povedala mu, že môže mať sex s kým chce. „Nikdy predtým mi nedal dôvod spochybňovať jeho vernosť. Napriek tomu som vždy bola paranoidná, prehnane ochranárska a žiarlivá. Teraz si uvedomujem, že to iba zaťažovalo náš vzťah. S mnohými ženami, s ktorými sa teraz stretáva, sa kamarátim, takže sa necítim byť ohrozená. Manžel si s nimi píše, ale nič nezostáva iba tajomstvom a vždy som o všetkom informovaná. Keď ide s nimi na večeru, idem aj ja. Nikdy nechodí sám,“ hovorí spokojne a dodáva, že možno „zo zábavy a kvôli stránke“ zrealizujú nejaký sex v trojici. „Hoci má sex s inými ženami, páči sa mi myšlienka, že je jediný muž v mojom živote a vďaka tomu sa cítim výnimočne. Nevadí mi, že sa o neho delím s inými, pripadá mi to sexi.“