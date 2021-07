Vedci sú v pozore: Vo svete sa šíri variant KORONAVÍRUSU, ktorý má byť najnákazlivejší zo všetkých!

Variant lambda pochádzajúci z Peru spôsobuje takmer 81% prípadov ochorenia COVID-19 a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ho označila za variant, o ktorý sa treba zaujímať. Údajne ide o mutáciu, ktorá je oveľa nákazlivejšia ako existujúce kmene, vrátane delta alebo delta plus, hoci niektorí vedci trvajú na tom, že zatiaľ neexistujú dôkazy, ktoré by naznačovali, že je smrteľnejšia ako ostatné varianty. Navyše vakcíny Pfizer a Moderna sú proti lambde účinné a znižujú riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID-19.

Austrália sa stala zatiaľ poslednou krajinou, ktorá zaznamenala tento variant, ale prípad sa datuje niekoľko mesiacov dozadu. Podľa národnej genomickej databázy AusTrakka bol zistený u cestovateľa v hotelovej karanténe v Novom Južnom Walese v apríli. Neexistujú však žiadne dôkazy, ktoré by naznačovali, že sa kmeň začal rozširovať medzi komunitou v Austrálii. „Myslím si, že ide o variant, ktorý by sme mali sledovať,“ povedala profesorka Christina Pagelpvá z College London.

Zdroj: Getty Images

Najrýchlejšie sa šíriaci variant?

Profesor Pablo Tsukayama z Univerzity Cayetano Heredia v Lime zase uviedol, že kmeň „explodoval“ v Peru, pričom nový variant je zodpovedný za viac ako 80 percent súčasných prípadov a dodal, keď bol po prvý raz spozorovaný v decembri, tak bol zaznamenaný v jednej z 200 vzoriek. „Naznačuje to, že jeho prenosová rýchlosť je vyššia ako pri akomkoľvek inom variante,“ dodal profesor.

Neobvyklá sada mutácií

Poradca pre vznikajúce vírusové ochorenia z Panamerickej zdravotníckej organizácie Jairo Mendez Rico sa však domnieva, že v súčasnosti neexistujú dôkazy, ktoré by naznačovali, že je agresívnejší ako iné varianty. Podobný názor má aj šéf z Britského centra pre sekvenovanie genómov COVID Jeffrey Barrett, ktorý uviedol, že je ťažké „opísať význam“ hrozby tohto variantu. „Jedným z dôvodov, prečo je zložité pochopiť hrozbu z lambdy pomocou výpočtových alebo laboratórnych údajov je fakt, že má v porovnaní s inými variantmi dosť neobvyklú sadu mutácií.“

Mutantný kmeň nesúci mutáciu L452Q je viac prenosný. Obavy z jeho závažnosti najskôr vyvolali zamestnanci ministerstva zdravotníctva v Malajzii, ktorí na sociálnej sieti uviedli, že „kmeň lambda údajne pochádza z Peru, čiže z krajiny s najvyššou úmrtnosťou na svete". Poznamenali, že vedci sa obávajú, že tento variant môže byť „infekčnejší ako delta“. Anglicko ešte v júni vyhlásilo, že tento variant je predmetom vyšetrovania zistil sa u šiestich cestujúcich. Odvtedy boli vo Veľkej Británii zistené dva nové prípady.

Čilskí vedci, ktorí študovali vzorky krvi odobraté od zdravotníckych pracovníkov, zistili, že variant lambda má mutáciu L452Q. Podobná je L452R vo variantoch delta a epsilon, o ktorej sa vedci domnievajú, že je infekčnejšia. Virologička z Queenslandskej univerzity Kirsty Shortová však uviedla, že je potrebný ďalší výskum, kým bude lambda klasifikovaná ako infekčnejšia v porovnaní s deltou a všetko je zatiaľ iba predbežné.

Tieto vakcíny sú proti lambde účinné

Štúdia Newyorskej univerzity Grossman School of Medicine uvádza, že vakcíny Pfizer a Moderna sú proti uvedenému kmeňu účinné. „Výsledky naznačujú, že vakcíny, ktoré sa v súčasnosti používajú, sú účinné proti variantu lambda a účinná je aj liečba monoklonálnymi protilátkami. Tieto zistenia poukazujú na dôležitosť očkovania, ktoré ochráni jednotlivcov pred chorobami, eliminuje šírenie vírusov a spomalí vývoj nových variantov,“ uviedli autori štúdie.