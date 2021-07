Svet rieši kľúčovú otázku: Aké účinné sú vakcíny proti variantu DELTA? Toto sú najnovšie údaje!

"Štúdie účinnosti radu vakcín v reálnom svete dokladajú dobrú ochranu, najmä pred vážnym priebehom choroby," povedala FT popredná vedkyňa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Soumya Swaminathanová. "Najvyššiu prioritu teraz má zvýšenie zaočkovanosti vo všetkých krajinách," dodala.

Štúdia vakcín v reálnej klinickej praxi, ktorá analyzovala 14 019 prípadov mutácie delta v Spojenom kráľovstve a ktorú v júni zverejnila vládna zdravotná agentúra Public Health England (RP), zistila, že vakcíny od firiem Pfizer a BioNTech a Oxfordskej univerzity a firmy AstraZeneca po dvoch dávkach chránia pred hospitalizáciou na 96, respektíve 92 percent.

Vo štvrtok spoločnosť Pfizer zopakovala, že jej vakcína funguje proti mutácii delta, a najmä pri potenciálnom preočkovaní treťou dávkou. Doplnila, že by mohla začať testy verzie svojej vakcíny zacielené proti tejto mutácii už budúci mesiac.

Vysokú účinnosť vakcín v Spojenom kráľovstve, kde prevláda variant delta a kde bola plne zaočkovaná viac ako polovica populácie, dokladá úmrtnosť covidových pacientov. Tá teraz činí 0,085 percenta, čo je dvadsaťkrát menej ako na vrchole epidémie, uviedla epidemiologička Meaghan Kallová z RP.

Otázka, či sú vakcíny rovnako účinné v prevencii infekcie, a teda predstavujú ochranu aj pred prenosom a šírením nákazy, je však komplikovanejšia.

Prvé dáta z májových štúdií reálnej účinnosti očkovania v Spojenom kráľovstve dokazujú, že dve dávky vakcíny Pfizer/BioNTech na 88 percent chránia pred symptomatickou nákazou mutáciou delta. O mesiac neskôr škótski výskumníci údaj revidovali na 79 percent.

Kanadskí vedci predminulú sobotu uviedli, že vakcína Pfizer/BioNTech chráni pred nákazou mutáciou delta na 87 percent, čo je podľa nich porovnateľné s 89-percentnou ochranou, ktorú vakcína poskytuje pred mutáciou alfa, čiže britskou mutáciou.

Štvrtá štúdia, ktorú vykonalo izraelské ministerstvo zdravotníctva a ktorej prvotné závery boli zverejnené tento týždeň, naznačuje, že vakcína Pfizer/BioNTech pred symptomatickou nákazou variantom delta chráni na 64 percent. Spoločnosť Pfizer a izraelskí zdravotnícki činitelia však rýchlo poukázali na metodologické nedostatky s tým, že ide o predbežné poznatky z vysoko špecifických miest.

Rôznosť záverov však dokladá, aké ťažké je vyhodnotiť účinnosť vakcín v praxi. Pri klinických testoch môžu vedci vyberať účastníkov, monitorovať, kto dostal vakcínu a kto placebo, a potom sledovať, kto sa nakazil a komu sa infekcia vyhla. Všetky tieto poznatky im potom prinášajú veľmi cenné dáta. Akonáhle sa však spustí očkovacia kampaň, vedci túto kontrolu strácajú a to, kto sa nakazí, môžu ovplyvňovať aj ďalšie faktory. Dospieť k pevným záverom je potom ťažšie.

Na problematiku údajov z izraelskej štúdie poukázala napríklad akademická pracovníčka Natalie Deanová, ktorá sa venuje bioštatistike na Emoryho univerzite v Atlante. Podotkla, že dáta z reálnej praxe nie sú randomizované ako údaje z klinických štúdií a doplnila, že relatívne malý rozsah epidémie v Izraeli mohol ovplyvniť závery. Štúdie, ktoré dokazovali vyššiu účinnosť vakcíny, tak podľa nej nemožno na základe tej izraelskej zmiesť zo stola.

Dáta z reálnej praxe ohľadom účinnosti iných očkovacích látok proti delte zatiaľ nie sú k dispozícii. Zdravotní odborníci sa tak pri odhadovaní účinnosti týchto vakcín proti mutácii delta spoliehajú na laboratórne testy. U takého typu štúdií vedci skúmajú účinnosť vakcín proti mutácii v laboratóriu pomocou krvných vzoriek očkovaných.

Spoločnosť Moderna uviedla, že jej vakcína proti covidu-19 vyvolala pri laboratórnych testoch pri mutácii delta dvakrát nižší počet neutralizačných protilátok než u pôvodnej mutácie. Závery však označila za povzbudivé. Dáta "posilňujú naše presvedčenie, že vakcína proti covidu-19 od Moderny by mala aj naďalej poskytovať ochranu proti novo odhaleným mutáciám," povedal v júni riaditeľ firmy Stéphane Bancel.

Spoločnosť Johnson & Johnson, ktorá vyrába jednodávkovú vakcínu proti covidu-19, uviedla, že jej očkovacia látka pri testoch vyvolala viac protilátok proti mutácii delta než proti mutáciu beta, ktorá bola prvýkrát odhalená v Juhoafrickej republike. Podrobné údaje síce neposkytla, uviedla však, že jej vakcína poskytuje dlhodobú ochranu pred chorobou.

Výrobcovia ruskej vakcíny Sputnik V tvrdia, že táto očkovacia látka je účinnejšia proti variantu koronavírusu delta než akákoľvek iná vakcína, pre ktorú boli doteraz zverejnené závery. Podľa FT ale neposkytli dôkazy. Ruský fond priamych investícií (RDIF), ktorý sa na výrobe tejto vakcíny podieľa, minulý týždeň uviedol, že dve dávky vakcíny by bolo možné podávať v odstupe 180 dní. Agentúre Reuters povedal, že predĺženie odstupu (z pôvodných troch týždňov) nesúvisí s predajom vakcíny do zahraničia, ale má zabezpečiť lepšiu imunitnú odpoveď.

