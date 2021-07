Rezort vyvracia fámy o OČKOVANÍ: Pochybovači sa snažia použiť jednoduchý trik! Realita je však iná

BRATISLAVA – Vakcíny fungujú aj pri novom delta variante a zaočkovaní umierajú rádovo menej, ako tí, ktorí vakcínu odmietli. S odvolaním sa na britské dáta to uviedol rezort zdravotníctva.

Ako upozornilo ministerstvo zdravotníctvo, podľa údajov z britských ostrovov spomedzi 231 osôb vo veku nad 50 rokov, ktorí zomreli na delta variant Covid-u, až polovicu z nich, teda 116 osôb, tvoria ľudia zaočkovaní oboma dávkami. Niektorí spochybňovači očkovania podľa nich používajú jednoduchý matematický trik v snahe presvedčiť, že vakcíny proti delta variantu nefungujú.

Realita je opačná

Na prvý pohľad sa totiž môže zdať, že vakcíny nefungujú. Má to však svoje ALE a realita má byť presne opačná. "Vo vekovej skupine nad 50 rokov je v Británii zaočkovaných vyše 90 percent ľudí. Ak teda porovnávame zaočkovaných a nezaočkovaných nad 50 rokov v Británii, porovnávame dve rozlične veľké skupiny: 90 percent plne zaočkovaných a 10 percent nezaočkovaných (alebo zaočkovaných iba jednou dávkou)," vysvetlilo ministerstvo.

Zdroj: Facebook/Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ak v dvoch nerovnako veľkých skupinách máme približne rovnako veľký počet úmrtí, dokazuje to práveže to, že vakcíny fungujú aj pri Delta variante. "Pretože pravdepodobnosť úmrtia medzi zaočkovanými je mnohonásobne nižšia ako pravdepodobnosť úmrtia medzi nezaočkovanými," vysvetľuje rezort.

Otázka by tak podľa nich mala znieť ta, že koľko by bolo v Británii úmrtí, keby sa na ostrovoch neočkovalo. "Čiastkovú odpoveď môže naznačovať pohľad do krajín, v ktorých je rozšírený Delta variant, rastie im počet nových prípadov, ale majú nízku mieru zaočkovanosti: napríklad Tunisko (zaočkovanosť aspoň jednou dávkou 12%), Rusko (zaočkovanosť 18%) alebo Juhoafrická republika (zaočkovanosť 6,4%)," uviedli.

Zdroj: Getty Images

Zatiaľ čo v uplynulom týždni zomrelo totiž v Tunisku 10 ľudí na milión obyvateľov, v Rusku 5 na milión a v Juhoafrickej republike zhruba 6 úmrtí, vo Veľkej Británii toto číslo bolo "iba" 0,38 úmrtí na milión obyvateľov. "Áno, medzi týmito úmrtiami bol vysoký pomer zaočkovaných. Platí, že čím väčšie percento zaočkovaných v krajine, tým väčšie percento zaočkovaných medzi mŕtvymi. To, čo nás však zaujíma, je, koľko je tých úmrtí dokopy. A my dnes máme množstvo štúdii, dát a príkladov z iných krajín, ktoré potvrdzujú, že čím viac je zaočkovaných, tým menej ľudí umiera," upozorňujú.

Tomuto matematickému klamu sa odborne hovorí “base rate fallacy”. Príkladom je, keď 90 percent zo všetkých vrážd vykonajú praváci, to však neznamená, že praváci sú vo väčšej miere vrahovia a treba sa ich báť, iba ich je v populácii oveľa viac.