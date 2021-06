Mladík poslal priateľke tú najhoršiu rozchodovú správu: Zápletka na konci, ktorú absolútne nečakala

LOS ANGELES - Žena zostala bezradná po tom, čo od svojej polovičky dostala zdĺhavú romantickú správu so zoznamom všetkých vecí, ktoré na nej miluje. Na konci sa ale dočítala, že sa s ňou priateľ rozchádza. So svojimi pocitmi sa podelila na TikToku, kde jej video vyvolalo obrovskú vlnu reakcií.

TikTokerka Michelle Bollerová nahrala video so správou, ktorú dostala od svojho teraz už bývalého priateľa. Pomenovala ho trefne "Momentálne veľmi zmätená". A nemožno sa jej diviť; priateľ jej totiž zanechal zdĺhavú romantickú správu, v ktorej spomenul všetky veci, ktoré má na nej rád. "Zamiloval som sa do teba. Neviem, ako to vysvetliť, ale urobil som to a myslím si, že si úžasný človek s vynikajúcou osobnosťou a milujem tvoj smiech. Je to také rozkošné a roztomilé," píše sa v správe.

Chlapík ďalej spomína, že miluje aj jej hnedé oči. "Na slnku sa trochu zosvetlia a zaiskria. Celý čas voniaš ako bábovka a ja ju milujem. Tvoj úsmev vo mne vyvoláva pocit, akoby som plával. Máš najroztomilejší nos. A moja najobľúbenejšia vec na tebe je tvoja osobnosť," pokračuje s komplimentami. Nakoniec ale dievčine šokujúco oznámi, že s ňou nemôže chodiť, pretože nie je jeho typ.

Text, ktorý sa začal vyznaním lásky, sa teda skončil rozchodom. Nikto z užívateľov pri sledovaní videa nedokázal celkom prísť na to, o čo vôbec dotyčnému išlo. "Takže... aký to malo zmysel všetko písať. Urobil to len preto, aby ti ublížil," poznamenala jedna osoba.