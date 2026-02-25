Británia pozastavila ratifikáciu dohody o Čagoských ostrovoch: Rokuje s USA kvôli vojenskej základni

LONDÝN - Británia pozastavila proces ratifikácie dohody o odovzdaní zvrchovanosti nad Čagoskými ostrovmi v Indickom oceáne Mauríciu. Na tamojšom atole Diego Garcia sa nachádza dôležitá britsko-americká vojenská základňa a dohodu preto nedávno kritizoval americký prezident Donald Trump. V stredu o tom informovala agentúra Reuters.
Pozastavenie ratifikácie pre rokovania s USA
O pozastavení ratifikačného procesu v stredu informoval poslanec a vysoký predstaviteľ britského ministerstva zahraničných vecí Hamish Falconer. „V parlamente prebieha proces týkajúci sa zmluvy. Vo vhodnom čase sa k nemu opäť vrátime. Pozastavili sme ho, aby sme mohli rokovať s našimi americkými partnermi,“ vysvetlil.
Čagoské ostrovy sú súčasťou Britského indickooceánskeho územia. Nachádzajú sa približne 500 kilometrov južne od Maldív a asi 2000 kilometrov severovýchodne od ostrova Maurícius. Tvorí ich približne 60 atolov s celkovou rozlohou asi 60 štvorcových kilometrov.
Dohoda o odovzdaní ostrovov Mauríciu
Británia sa ich rozhodla odovzdať svojej bývalej kolónii Mauríciu, od ktorej ich formálne oddelila v roku 1965 v čase koloniálnej správy. Dohodu s Mauríciom podpísal britský premiér Keir Starmer v máji 2025. Jej súčasťou je prenájom atolu Diego Garcia Británii na najbližších 99 rokov.
Spojené štáty podporili dohodu, Trump kritizuje
Sky News pripomína, že americká vláda v máji minulého roka dohodu privítala. Ešte minulý týždeň súhlas s ňou vyjadrilo americké ministerstvo zahraničných vecí. Prezident USA Donald Trump však v uplynulom období opakovane vyzval, aby si Británia zvrchovanosť nad Čagoskými ostrovmi zachovala a dohodu označil za „prejav úplnej slabosti“ a „mimoriadne hlúpu“.
Britská vláda ešte donedávna trvala na finalizácii dohody prostredníctvom ratifikácie parlamentom. Minulý týždeň britské ministerstvo zahraničných vecí deklarovalo, že dohoda s Mauríciom je „jediný spôsob ako zabezpečiť dlhodobú budúcnosť vojenskej základne“.