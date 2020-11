Toto je podľa expertov najhoršia VEC, ktorú môžete po rozchode povedať bývalému partnerovi

Koniec vzťahu rozhodne nie je príjemná záležitosť. V oboch partneroch sa nepochybne zmieta celá plejáda pocitov a emócií, ktoré môže byť ťažké udržať na uzde. V návale zlosti ale môžete povedať niečo, čo neskôr oľutujete. Nehovoriac o tom, že tým svojmu expartnerovi môžete veľmi ublížiť. Podľa odborníkov na vzťahy a komunikáciu je úplne najhoršie, ak svojmu bývalému partnerovi poviete, že ste ho nikdy skutočne nemilovali. Či už je to pravda alebo nie, povedať "nikdy som ťa skutočne nemiloval", je zbytočné bodanie noža do chrbta.

"Tento typ komentára posilňuje pocity pochybností o sebe samom a môže viesť k pochybnostiam vo vzťahoch," vysvetlila Cassandra LeClairová, odborná asistentka na katedre komunikačných štúdií na Štátnej univerzite v Texase. Obchodný kouč Gregory Canillas s ňou súhlasí. "Dve z najhorších vecí, ktoré môže niekto povedať svojmu ex, sú: ‚Nikdy som ťa nemiloval‘ alebo ‚Náš vzťah bol stratou času‘," povedal Canillas.

Zdroj: Getty Images

Existuje však viacero fráz, ktoré by ste počas rozchodu a ideálne ani po ňom nemali vysloviť.

"Teraz milujem niekoho iného"

Je normálne, že po ukončení vzťahu sa obe strany posunú ďalej. Ale nie vždy sa to deje v rovnakom čase a váš bývalý partner nemusí zdieľať nadšenie z vašej novej lásky. V mnohých prípadoch jedna z osôb stále prechováva nejaké city k tomu druhému. Aj keď ste zamilovaní a šťastní, váš expartner o tom vedieť nemusí. Namiesto toho môžete povedať, že sa máte dobre. Dáte tým najavo, že ste sa posunuli vpred a zároveň neraníte žiadne ľudské city.

"Vždy som vedel, že to s tebou nevyjde"

Môžete to myslieť vážne alebo vám táto fráza vyjde z úst v zápale hnevu. Bez ohľadu na motiváciu by ste niečo také však určite vravieť nemali. "Ak mu/jej poviete, ako ste vo vzťahu nikdy neboli šťastní a vedeli ste, že čoskoro sa to skončí, prebudíte v tom druhom pocit hanby a menejcennosti," varuje expertka na vzťahy Amy Olsonová.

Zdroj: Getty Images

"Mohli sme to spolu zvládnuť"

Je pravdepodobné, že po skončení vzťahu už nechcete lipnúť na minulosti. Obaja by ste sa radi posunuli ďalej a našli lásku niekde inde. Z tohto dôvodu nie je najlepšie tvrdiť, že ste to spolu mohli zvládnuť. Nie je optimálne vytvárať ďalšie a zbytočné pocity túžby a utrpenia, keď to nie je potrebné. Ak už spolu nie ste, pravdepodobne je za tým mnoho dôvodov. Okrem toho by sa to dalo považovať za citové zneužívanie, preto sa tomu radšej vyhnite.

"Teraz sa mi darí oveľa lepšie"

Ak sa vám po rozchode naozaj darí, je to skvelé. No ak s touto skutočnosťou oboznámite svojho bývalého partnera, len pridáte soľ do otvorenej rany. "Jednou z najhorších vecí, ktorú môžete urobiť, je porovnávať váš starý život s tým, ako sa vám momentálne darí," prezradila odborníčka na alternatívne zdravie Jeanine Duvalová. I keď bývajú rozchody či prvé mesiace po nich ťažké, je skutočne lepšie udržiavať konverzáciu s bývalým priateľom na priateľskej úrovni a zbytočne si to nekomplikovať.