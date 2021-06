KORONAVÍRUS Experti varujú: U týchto ľudí sa po očkovaní vôbec nevytvorili protilátky

Rovnako ako nový koronavírus, tak aj vakcína, ktorá chráni pred infikovaním, pôsobia na ľudí veľmi individuálne. Kým niektorí sú po jej podaní nútení zostať v pokoji a ležať v posteli, iní nepociťujú žiadne zmeny a fungujú bez akýchkoľvek následkov. Podľa odborníkov nemajú silnú reakciu na podanú vakcínu napríklad osoby s autoimunitnými poruchami či tí, ktorí užívajú lieky na potlačenie imunity. Dôvodom je fakt, že účinnosť vakcíny u týchto ľudí je veľmi nízka, čo naznačujú viaceré štúdie.

Májový výskum publikovaný v časopise Journal of the American Medical Association zistil, že u 46 percent pacientov po transplantácii, ktorým boli podané obidve dávky vakcíny Moderna alebo Pfizer, neboli zaznamenané protilátky na ochorenie COVID-19. Ďalších 40 percent zo 658 sledovaných osôb po transplantácii nemalo žiadne protilátky po prvej dávke, ale protilátky sa im vytvorili po druhom očkovaní. "Toto je skutočne oveľa väčší rozdiel, ako sme čakali. Ľudia po transplantácii a iní pacienti s poruchami imunity, ktorí boli očkovaní, sú prijímaní do nemocníc a niektorí zomierajú, pretože ochoreli na COVID-19," vysvetlil Dorry Segev z nemocnice Johnsa Hopkinsa.

Zdroj: pixabay.com

Podobne aj autori aprílového výskumu kliniky Mayo, ktorý zverejnil časopis American Journal of Transplantation, vyjadrili obavy, že pacienti po transplantácii majú zníženú imunitnú odpoveď na vakcínu. Zamerali sa na sedem osôb s transplantovanými orgánmi s diagnostikovaným covidom po očkovaní vakcínami Pfizer alebo Moderna. Dvom pacientom bola podaná jedna dávka, piati boli zaočkovaní úplne. Päť z nich bolo hospitalizovaných, traja potrebujú po prepustení z nemocnice kyslík a iba jednému z pacientov sa vytvorili v tele protilátky. Vedci sa preto domnievajú, že miera infekcie u očkovaných osôb, ktorí sú po transplantácii, je až desaťkrát vyššia ako u bežnej populácie. "Táto štúdia otvára priestor pre transplantačnú komunitu. Výsledky našej štúdie naznačujú, že pacienti po transplantácii nemajú rovnakú imunitnú odpoveď ako ostatní. Infikovali sa po očkovaní, keď prestali rešpektovať ochranné opatrenia v domnienke, že sú voči vírusu imúnni," uviedla šéfka výskumného tímu Hani Wadeiová. Očkovaným osobám, ktoré sú po transplantácii, by sa podľa nej mala venovať zvýšená pozornosť, kým nebude lepšia stratégia očkovania.

Zdroj: Getty Images

Ďalšia štúdia publikovaná začiatkom tohto mesiaca v časopise Annals of the Reumatic Diseases sa zamerala na dve skupiny ľudí, ktoré boli zaočkované proti COVID-19. Jednu z nich tvorilo 84 pacientov s autoimunitnými ochoreniami ako napríklad reumatoidnou artritídou, zápalovým ochorením čriev, psoriázou a niektorými druhmi artritídy a do druhej bolo zaradených 182 zdravých osôb. V druhej skupine sa u všetkých zaočkovaných s výnimkou jedného vytvorili protilátky proti COVID-19, kým v prvej skupine to bolo naopak. Výskum naznačil, že na vakcínu mali slabú reakciu najmä pacienti, ktorí užívajú kvôli autoimunitným ochoreniam liek metotrexát (Rheumatrex, Trexall, Otrexup, Rasuvo) alebo rituximab (Rituxan). Dôvodom je fakt, že tieto preparáty potláčajú imunitný systém, takže poruchy, ktoré spôsobujú jeho nadmernú činnosť, sú tlmené.

Rovnako ako Wadeiová, tak aj Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) upozorňuje pacientov so zníženou imunitou, vrátane tých, ktorým boli transplantované orgány, aby naďalej používali rúško, a to aj v prípade, ak sú dvakrát zaočkovaní. "Ak máte narušený imunitný systém z chemoterapie, po transplantácii alebo z imunomodulačných látok, tak vakcína nemusí byť vo vašom prípade účinná. Takže skôr, ako odložíte rúško, poraďte sa so svojím lekárom," upozornila riaditeľka CDC Rochelle Walenskyová.