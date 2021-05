Prekonali ste COVID-19? Takto dlho by vám mala vydržať imunita

Štúdia spoločnosti Labcorp, ktorá bola zverejnená 24. mája v lekárskom časopise The Lancet, skúmala vzorky od viac ako 39 000 ľudí, ktorí prekonali COVID-19. Vedci zistili, že takmer 87 percent z nich malo protilátky najmenej desať mesiacov po prekonaní infekcie. Okrem toho vypozorovali, že u ľudí starších ako 65 rokov protilátky nezotrvali tak dlho, ako u tých mladších.

Ďalší výskum zverejnený v časopise Nature prezentuje taktiež sľubné výsledky, ktoré naznačujú, že protilátky pretrvávajú mesiace. Mierne prípady nákazy podľa nich vedú k trvalej ochrane vo forme protilátok a výskyt reinfekcií je neobvyklý. Zatiaľ čo štúdia zistila, že bunky produkujúce protilátky sú prítomné v organizme ľudí ešte jedenásť mesiacov po tom, čo boli spozorované prvé príznaky choroby, vedci sa domnievajú, že imunita trvá ešte dlhšie, ako je to u podobných koronavírusov. Napríklad v čase vypuknutia SARS v roku 2002 boli tí, ktorí naň ochoreli, prirodzene imúnni v priemere asi dva roky.

Zdroj: Getty Images

Aj keď je to vzrušujúca správa, je potrebné uskutočniť viac výskumov. Vedci tiež potrebujú čas, aby mohli definitívne určiť, ako dlho a ako dobre sú preživší covidu-19 chránení pred reinfekciou, uviedol Brian Caveney, hlavný lekár a prezident spoločnosti Labcorp Diagnostics. "Dlhodobá prítomnosť určitých protilátok je sľubným znamením, pretože pokračujeme v úvahách o bezpečnom prekonaní pandémie, ako aj o budúcich očkovaniach a načasovaní posilňovacích dávok," vyhlásil.

Výskumníci sa tiež musia pozrieť na to, či by tieto protilátky boli účinné proti novším variantom vírusu. Taktiež upozorňujú na to, že je dôležité, aby sa aj tí ľudia, ktorí získali prirodzenú imunitu, dali zaočkovať. Zdá sa, že vážne ohniská epidémie v Brazílii, Indii a Južnej Afrike sú čiastočne poháňané reinfekciami v dôsledku slabnutia imunity a schopnosti vírusov v novších variantoch vyhnúť sa vybudovanej imunite, upozornil profesor mikrobiológie z Cambridge Ravi Gupta. Hlbšie pochopenie prirodzene získanej imunity by si vyžadovalo opäť vystaviť zdravých ľudí vírusu a skúmať ich zdravotný stav. Podľa poradcu Bieleho domu pre oblasť pandémie Anthonyho Fauciho sú vakcíny vysoko účinné a zároveň vás ochránia viac než prirodzená imunita.