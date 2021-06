KORONAVÍRUS U niektorých mužov v tomto veku zaznamenali po očkovaní vážne ochorenie

JERUZALEM - Niekoľko prípadov infekcie srdcového svalu, ktoré sa objavili v Izraeli predovšetkým u mladších mužov, pravdepodobne súvisí s očkovaním vakcínou od firiem Pfizer a BioNTech. Oznámilo to izraelské ministerstvo zdravotníctva, ktoré si kvôli výskytu myokarditídy nechalo vypracovať odbornú štúdiu, napísala agentúra Reuters.

V Izraeli bolo medzi piatimi miliónmi očkovaných od vlaňajšieho decembra do tohtoročného mája hlásených 275 prípadov myokarditídy. Podľa tamojšieho rezortu zdravotníctva to vyplýva zo zistení štúdie, na ktorej sa podieľali tri odborné tímy. Väčšina pacientov so zápalom nestrávila v nemocnici viac ako štyri dni, lekári 95 percent všetkých prípadov vyhodnotili ako miernych. Výskum odhalil "pravdepodobnú súvislosť medzi druhou dávkou vakcíny (Pfizer/BioNTech) a prejavom myokarditídy u mužov vo veku 16 až 30 rokov," uviedlo ministerstvo. Najčastejšie sa infekcia prejavila u mužov vo vekovej skupine 16 až 19 rokov.

Spoločnosť Pfizer uviedla, že o zistení izraelských odborníkov vie, ale príčinná súvislosť s podaním jej vakcíny nebola stanovená. U očkovaných navyše firma nezaznamenala vyššiu mieru myokarditídy, než je v populácii bežné. Všetky ohlásené prípady však podrobne skúma a kvôli ich posúdeniu sa pravidelne schádza s izraelskými úradmi.

Izraelské ministerstvo zdravotníctva vyhlásenie, ktoré nezmieňuje žiadne odporúčania, zverejnilo pred očakávaným rozhodnutím o tom, či začať s vakcináciou detí od 12 do 15 rokov. Izrael vedie svetovo najúspešnejšiu vakcinačnú kampaň; očkovanie má za sebou viac ako 55 percent Izraelčanov. V zhruba deväťmiliónovej krajine denne pribúda niekoľko desiatok prípadov koronavírusovej infekcie, aktívnych prípadov nákazy je k dnešnému dňu vyše tristo.