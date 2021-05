VIDEO Vojak Delta Force prehovoril o nevysvetliteľnom zážitku: Boli sme neďaleko Zóny 51, keď...

Dale Comstock, ktorý strávil desať rokov vo vojenskej jednotke Delta Force, prehovoril o svojom údajnom mimozemskom stretnutí v Nevade. Na začiatku hneď spresnil, že sa nenachádzal v Oblasti 51, ale na púšti v jej blízkosti a zaznamenal tam divné javy. "Jednu noc som uvidel niečo, čo bolo skutočne bizarné. Nevedel som to nijak vysvetliť," začal svoje rozprávanie. Dale opísal, ako sedel vo vojenskom vozidle niekde v púšti. Všade naokolo bol iba piesok, keď zrazu zbadal kopec so strmými svahmi a plochým vrcholom.

Zdroj: YouTube/Hans Faulkner

"Pamätám si, že nám povedali, že musíme nosiť rádiometre, takže sme ich mali zapnuté a povedali nám, aby sme sa zdržiavali mimo akejkoľvek oblasti, ktorá má okolo seba plot, pretože práve tam sa mali nachádzať atómky na testovanie," pokračuje. Počas jazdy mal spolu s kolegom nasadené okuliare na nočné videnie. V jednu chvíľu sa dostali do púštnej jamy. "Sedím tam a pozerám na kopec a vidím, ako svetlo, super jasné svetlo, začalo stúpať spoza neho. Stúpalo to a vznášalo sa to. Nebol to vrtuľník, pretože sme boli dosť blízko na to, aby sme ho počuli," vraví Comstock.

Zdroj: Facebook/Dale Alan Comstock

Vojaci sa preto rozhodli obísť kopec, nič zvláštne ale nenašli. "Ani si neviem vysvetliť, čo to bolo. Nebol to lietajúci stroj, ktorý by človek dokázal zostrojiť, ale bolo to jasné svetlo," dodal Dale s tým, že si je istý, že išlo o UFO.