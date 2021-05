VIDEO Obyvateľov dediny zachvátila záhadná choroba: Ľudia spali šesť dní v kuse, silná túžba po sexe

KALACHI - Asi pred šiestimi rokmi zažili obyvatelia malej dediny v Kazachstane niečo, čo sa bežne stáva len vo fantasy filmoch. Takmer tri roky zažívali čudné stavy, ako halucinácie či zvýšenú sexuálnu túžbu. Podľa ruského vedca za to môže oxid uhoľnatý z bývalej bane z čias Sovietskeho zväzu.

V období od roku 2012 do 2015 trpelo až 160 obyvateľov malej kazašskej dediny Kalachi zvláštnymi zdravotnými komplikáciami, ktoré zahŕňali násilné halucinácie, predĺženú dobu spánku a zvýšenú sexuálnu túžbu. Ľudia upadali do hlbokého spánku, ktorý častokrát trval až šesť dní. Neboli to však len dospelí, ktorí zažili zvláštne epizódy. Miestne deti hlásili, že v posteliach videli okrídlené kone a hady.

Zdroj: profimedia.sk

O týchto čudných stavoch v roku 2014 napísal denník Komsomolskaja pravda. V článku sa uvádzalo, že chorý človek sa zobudí z dlhého spánku a na nič si nepamätá. "Zdá sa, že je pri vedomí a môže dokonca chodiť. Ale napriek tomu upadne do hlbokého spánku a chrápe a keď ho zobudia, nepamätá si absolútne na nič." Okrem dlhočizného spánku a halucinácií niektorí muži pociťovali silné nutkanie na sex, hneď ako sa prebudili z hlbokého spánku. Uvažovalo sa o mnohých teóriách, ktoré by vysvetlili zvláštne komplikácie. Niektorí odborníci tvrdia, že mohlo ísť o hromadnú hystériu alebo otravu vodou, pretože dedina sa nachádza v blízkosti bývalej uránovej bane.

Zdroj: profimedia.sk

Prípadmi sa nakoniec začali zaoberať aj miestne úrady, ktoré stovky ľudí z dediny presídlili na iné miesto. V roku 2015 vydala kazašská vláda vyhlásenie, v ktorom tvrdila, že príčinou zvláštnych epizód boli toxické hladiny oxidu uhoľnatého. Šokujúce sú najmä výsledky testov, ktoré u miestnych obyvateľov zaznamenali až desaťkrát vyššie hladiny oxidu uhoľnatého než je normálne. Ruský vedec Leonid Rikhvanov uviedol, že plyn pridusil dedinu po tom, ako začal unikať z nepoužívanej bane. V Kalachi zatiaľ zostáva 120 rodín. V súčasnosti už spia normálne a nevykazujú žiadne zvláštne správanie.